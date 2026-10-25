Появилась информация о том, что Jony болен редким наследственным заболеванием

Появились сообщения о том, что известный российский певец JONY (Джахид Гусейнли) страдает редким наследственным заболеванием. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщениям, у артиста была выявлена семейная средиземноморская лихорадка. Это наследственное заболевание может проявляться резким повышением температуры тела, болями в животе, мышцах и суставах.

В источнике говорится, что в последнее время JONY сильно похудел и жаловался на высокую температуру. Также сообщается, что в сентябре певец был госпитализирован, а в настоящее время лечится дома.

Однако эти сообщения не были подтверждены представителями артиста. Напротив, они заявили журналистам, что у Джахида Гусейнли нет никаких проблем со здоровьем.

На данный момент официальной подтвержденной информации о болезни или лечении певца нет. В связи с этим к распространившимся сообщениям следует относиться осторожно.