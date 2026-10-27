Итоги церемонии вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года вызывают бурные обсуждения в мировом футбольном сообществе. Хотя 19-летний атакующий вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассматривался как один из главных претендентов, в итоговом голосовании он занял лишь третье место.

Главный приз достался английскому бомбардиру «Баварии» Гарри Кейну, а второе место заняла звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. После этих результатов главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о возможностях и будущем своего подопечного.

«Он может быть спокоен»: Уверенность тренера

Наставник испанской сборной в интервью изданию Те Тучлине высоко оценил мастерство 19-летней звезды и выразил ему свою поддержку:

Будущие победы: «Ламин еще выиграет много “Золотых мячей”. Он может быть абсолютно спокоен по этому поводу»;

Несравненный потенциал: «Мы все прекрасно знаем, кто он на поле, на что способен и каким уникальным потенциалом обладает», — подчеркнул Луис де ла Фуэнте;

Фактор возраста: По мнению экспертов, попадание в тройку лучших в мире всего в 19 лет само по себе является феноменальным показателем для молодого таланта.

Триумф 2026 года: Чемпион мира и Испании

В сезоне 2026 года Ламин Ямаль достиг больших высот как в личном, так и в командном плане: