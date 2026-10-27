Как наставник сборной Испании отреагировал на результат Ламина Ямаля?

·75·Спорт
Как наставник сборной Испании отреагировал на результат Ламина Ямаля?

Итоги церемонии вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года вызывают бурные обсуждения в мировом футбольном сообществе. Хотя 19-летний атакующий вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассматривался как один из главных претендентов, в итоговом голосовании он занял лишь третье место.

Главный приз достался английскому бомбардиру «Баварии» Гарри Кейну, а второе место заняла звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе. После этих результатов главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о возможностях и будущем своего подопечного.

«Он может быть спокоен»: Уверенность тренера

Наставник испанской сборной в интервью изданию Те Тучлине высоко оценил мастерство 19-летней звезды и выразил ему свою поддержку:

  • Будущие победы: «Ламин еще выиграет много “Золотых мячей”. Он может быть абсолютно спокоен по этому поводу»;

  • Несравненный потенциал: «Мы все прекрасно знаем, кто он на поле, на что способен и каким уникальным потенциалом обладает», — подчеркнул Луис де ла Фуэнте;

  • Фактор возраста: По мнению экспертов, попадание в тройку лучших в мире всего в 19 лет само по себе является феноменальным показателем для молодого таланта.

Триумф 2026 года: Чемпион мира и Испании

В сезоне 2026 года Ламин Ямаль достиг больших высот как в личном, так и в командном плане:

  • Чемпионство мира: Летом 2026 года на полях США, Канады и Мексики Ямаль вместе со сборной Испании стал победителем мундиаля;

  • Золотые медали Ла Лиги: Демонстрируя стабильную и результативную игру в составе «Барселоны», он стал чемпионом испанской Ла Лиги;

  • Высокая конкуренция: Несмотря на победы на мундиале и в национальном чемпионате, по личным рекордам и эффективности Гарри Кейн и Килиан Мбаппе смогли набрать больше голосов.

Золотой мячЛамин ЯмальЛуис де ла ФуэнтеБарселона
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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