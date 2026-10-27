Будьте бдительны: мошенники расставляют «новые ловушки» из-за изменений в узбекском алфавите...

В Узбекистане на фоне совершенствования узбекского алфавита на латинской графике и введения новых букв киберпреступники придумали новый коварный способ злоупотребления доверием граждан. В настоящее время в популярных мессенджерах, в частности в Telegram, массово распространяются опасные вредоносные приложения (вирусы) под названием «клавиатура с новым узбекским алфавитом».

Местные СМИ и эксперты по кибербезопасности предупреждают, что граждане, установившие эти поддельные приложения на свои устройства, сами того не подозревая, передают мошенникам контроль над своими банковскими картами и личными данными.

Механизм мошенничества: как работает ловушка?

Киберпреступники используют следующие тактики, чтобы привлечь внимание граждан и ввести их в заблуждение:

Вхождение в доверие и личные сообщения: Мошенники рассылают в личные сообщения пользователям (или в различные публичные группы) опасные файлы в формате APK, рекомендуя установить «удобную клавиатуру, адаптированную под новый алфавит»;

Получение полного доступа к устройству: После того как пользователь устанавливает данную программу на свой телефон, поддельное приложение запрашивает доступ к чтению SMS-сообщений, записи всех текстов, вводимых на клавиатуре, и другие опасные разрешения;

Хищение банковских средств: В результате преступники получают доступ к логинам и паролям мобильного банкинга жертвы, номерам банковских карт, а также к специальным подтверждающим SMS-кодам, приходящим из банка, и переводят все деньги со счета на другие карты.

Как защититься от киберугроз?

Эксперты в области кибербезопасности рекомендуют каждому пользователю соблюдать следующие строгие правила безопасности:

Не скачивайте неизвестные файлы: Никогда не открывайте и не устанавливайте на телефон подозрительные APK-файлы, пришедшие через Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры от незнакомых или даже знакомых людей;

Пользуйтесь только официальными источниками: Скачивайте любые приложения или клавиатуры только через официальные магазины — Google Play Market (для Android) или App Store (для iPhone);

Проверьте настройки устройства: В настройках безопасности телефона отключите функцию «Установка приложений из неизвестных источников» и используйте антивирусные программы;

Никому не сообщайте SMS-коды: Помните, что банки и официальные ведомства никогда не запрашивают конфиденциальные коды подтверждения, пришедшие на телефон, или секретные данные карты.

Основные признаки мошенничества с «клавиатурой нового алфавита»