Будьте бдительны: мошенники расставляют «новые ловушки» из-за изменений в узбекском алфавите...
В Узбекистане на фоне совершенствования узбекского алфавита на латинской графике и введения новых букв киберпреступники придумали новый коварный способ злоупотребления доверием граждан. В настоящее время в популярных мессенджерах, в частности в Telegram, массово распространяются опасные вредоносные приложения (вирусы) под названием «клавиатура с новым узбекским алфавитом».
Местные СМИ и эксперты по кибербезопасности предупреждают, что граждане, установившие эти поддельные приложения на свои устройства, сами того не подозревая, передают мошенникам контроль над своими банковскими картами и личными данными.
Механизм мошенничества: как работает ловушка?
Киберпреступники используют следующие тактики, чтобы привлечь внимание граждан и ввести их в заблуждение:
Вхождение в доверие и личные сообщения: Мошенники рассылают в личные сообщения пользователям (или в различные публичные группы) опасные файлы в формате APK, рекомендуя установить «удобную клавиатуру, адаптированную под новый алфавит»;
Получение полного доступа к устройству: После того как пользователь устанавливает данную программу на свой телефон, поддельное приложение запрашивает доступ к чтению SMS-сообщений, записи всех текстов, вводимых на клавиатуре, и другие опасные разрешения;
Хищение банковских средств: В результате преступники получают доступ к логинам и паролям мобильного банкинга жертвы, номерам банковских карт, а также к специальным подтверждающим SMS-кодам, приходящим из банка, и переводят все деньги со счета на другие карты.
Как защититься от киберугроз?
Эксперты в области кибербезопасности рекомендуют каждому пользователю соблюдать следующие строгие правила безопасности:
Не скачивайте неизвестные файлы: Никогда не открывайте и не устанавливайте на телефон подозрительные APK-файлы, пришедшие через Telegram, WhatsApp и другие мессенджеры от незнакомых или даже знакомых людей;
Пользуйтесь только официальными источниками: Скачивайте любые приложения или клавиатуры только через официальные магазины — Google Play Market (для Android) или App Store (для iPhone);
Проверьте настройки устройства: В настройках безопасности телефона отключите функцию «Установка приложений из неизвестных источников» и используйте антивирусные программы;
Никому не сообщайте SMS-коды: Помните, что банки и официальные ведомства никогда не запрашивают конфиденциальные коды подтверждения, пришедшие на телефон, или секретные данные карты.
Основные признаки мошенничества с «клавиатурой нового алфавита»
Показатели
Детали схемы мошенничества
Маскировка преступников
«Программа-клавиатура для нового узбекского алфавита»
Способ распространения
Личные сообщения и публичные группы в мессенджере Telegram
Формат файла
Опасные неофициальные .APK файлы
Основная цель
Кража данных банковских карт, SMS-кодов и средств с мобильных счетов
Причиняемый ущерб
Полный удаленный контроль над смартфоном и списание всех денежных средств
Мера защиты
Не устанавливать файлы через мессенджеры, использовать только Google Play / App Store
Комментарии 0
…