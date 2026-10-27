Задержан гражданин, обещавший «зачислить на учебу» в негосударственный университет
В Узбекистане раскрыт очередной факт мошенничества, связанный с незаконным зачислением в высшие учебные заведения и присвоением денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан. В Наманганской области правоохранительными органами в ходе оперативного мероприятия был задержан человек, обещавший зачислить гражданина на старший курс негосударственного вуза в качестве студента напрямую.
Подозреваемый был задержан с поличным при получении крупной суммы денежных средств.
Оперативное мероприятие: как была раскрыта «сделка» на 18 миллионов сумов?
Подробности расследования и мероприятия, проведенного правоохранительными органами, следующие:
Способ вхождения в доверие: Подозреваемый, воспользовавшись желанием гражданина получить высшее образование, убедил его, что может зачислить его в ряды студентов без экзаменов через своих знакомых;
Предложенный вуз: Мошенник обещал зачислить потерпевшего сразу на 3-й курс Андижанского института экономики и педагогики (негосударственное высшее учебное заведение);
Задержание с поличным: При получении оговоренной суммы — 18 миллионов сумов наличными — он был задержан оперативниками, а денежные средства были изъяты в качестве вещественных доказательств;
Правовые меры: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело в установленном законом порядке, проводятся первичные следственные действия.
Мошенничество в сфере образования: почему негосударственные вузы становятся мишенью?
В последнее время, наряду с расширением деятельности негосударственных высших образовательных организаций, участились случаи обмана граждан по вопросам зачисления на учебу или перевода из одного вуза в другой:
Обещание легкого пути: Мошенники часто вводят людей в заблуждение ложью типа «через моих знакомых все решится без экзаменов», «вы поступите сразу на 2-й или 3-й курс»;
Официальное предупреждение: Ответственные организации постоянно напоминают, что процессы приема в любой вуз (независимо от того, государственный он или частный) осуществляются только через официальные платформы, установленные экзамены или законный порядок обмена документами;
Неотвратимость ответственности: В подобных сделках перед законом может ответить не только берущий взятку или мошенник-посредник, но и сторона, незаконно предлагающая денежные средства.
Подробности ситуации в Намангане
Показатели
Подробности
Место происшествия
Наманганская область
Затребованная сумма
18 миллионов сумов
Обещанное учебное заведение
Андижанский институт экономики и педагогики (негосударственный вуз)
Суть обещания
Зачисление на 3-й курс университета в качестве студента
Обстоятельства задержания
С поличным при получении денежных средств
Текущее состояние
Дается правовая оценка, проводятся следственные действия
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