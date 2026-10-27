Задержан гражданин, обещавший «зачислить на учебу» в негосударственный университет

В Узбекистане раскрыт очередной факт мошенничества, связанный с незаконным зачислением в высшие учебные заведения и присвоением денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан. В Наманганской области правоохранительными органами в ходе оперативного мероприятия был задержан человек, обещавший зачислить гражданина на старший курс негосударственного вуза в качестве студента напрямую.

Подозреваемый был задержан с поличным при получении крупной суммы денежных средств.

Оперативное мероприятие: как была раскрыта «сделка» на 18 миллионов сумов?

Подробности расследования и мероприятия, проведенного правоохранительными органами, следующие:

Способ вхождения в доверие: Подозреваемый, воспользовавшись желанием гражданина получить высшее образование, убедил его, что может зачислить его в ряды студентов без экзаменов через своих знакомых;

Предложенный вуз: Мошенник обещал зачислить потерпевшего сразу на 3-й курс Андижанского института экономики и педагогики (негосударственное высшее учебное заведение);

Задержание с поличным: При получении оговоренной суммы — 18 миллионов сумов наличными — он был задержан оперативниками, а денежные средства были изъяты в качестве вещественных доказательств;

Правовые меры: В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело в установленном законом порядке, проводятся первичные следственные действия.

Мошенничество в сфере образования: почему негосударственные вузы становятся мишенью?

В последнее время, наряду с расширением деятельности негосударственных высших образовательных организаций, участились случаи обмана граждан по вопросам зачисления на учебу или перевода из одного вуза в другой:

Обещание легкого пути: Мошенники часто вводят людей в заблуждение ложью типа «через моих знакомых все решится без экзаменов», «вы поступите сразу на 2-й или 3-й курс»;

Официальное предупреждение: Ответственные организации постоянно напоминают, что процессы приема в любой вуз (независимо от того, государственный он или частный) осуществляются только через официальные платформы, установленные экзамены или законный порядок обмена документами;

Неотвратимость ответственности: В подобных сделках перед законом может ответить не только берущий взятку или мошенник-посредник, но и сторона, незаконно предлагающая денежные средства.

Подробности ситуации в Намангане