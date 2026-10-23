В Кашкадарье анонсировали планы строительства нового города и метро

·77·Узбекистан
В Кашкадарье анонсировали планы строительства нового города и метро

Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями и представителями общественности в Кашкадарье сообщил, что в области планируется построить новый город.

По словам главы государства, в регионе будет возведен город Новый Карши — по аналогии с проектом «Новый Ташкент» в столице. Эта инициатива направлена на развитие градостроительного потенциала региона.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность строительства метро в Кашкадарье. Подробная информация о сроках строительства нового города, его точному местоположению и реализации проекта метро пока не сообщается.

Шавкат МирзиёевКашкадарьяНовый Каршиградостроительство
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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