В Кашкадарье анонсировали планы строительства нового города и метро

Президент Шавкат Мирзиёев на встрече с жителями и представителями общественности в Кашкадарье сообщил, что в области планируется построить новый город.

По словам главы государства, в регионе будет возведен город Новый Карши — по аналогии с проектом «Новый Ташкент» в столице. Эта инициатива направлена на развитие градостроительного потенциала региона.

Кроме того, на встрече обсуждалась возможность строительства метро в Кашкадарье. Подробная информация о сроках строительства нового города, его точному местоположению и реализации проекта метро пока не сообщается.