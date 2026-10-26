В Ташкенте систему отопления включат в декабре?

Сроки подключения многоквартирных домов к системе отопления в Ташкенте определяются исходя из погодных условий. Согласно действующим правилам, основанием для начала отопительного сезона является среднесуточная температура воздуха ниже +8 градусов в течение пяти дней подряд. Окончательное же решение принимается хокимиятом города Ташкента.

Согласно прогнозам погоды, в ближайшие дни в столице ожидается сохранение относительно теплой погоды. По этой причине запуск системы отопления может немного задержаться. Однако делать вывод о том, что отопление включат только в декабре, пока рано.

Начало отопительного сезона зависит не от даты в календаре, а в первую очередь от фактических погодных условий. Месячный прогноз также не гарантирует, что система отопления будет запущена именно в декабре.

Если температура воздуха опустится ниже установленного критерия и холода сохранятся в течение нескольких дней, дата начала отопительного сезона может измениться. В связи с этим жителям столицы рекомендуется следить за официальными сообщениями о том, когда будет включена система отопления.