Почему Иран отправил секретное письмо России? Раскрыт новый план США против Ирана
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- Исламская Республика Иран начала переговоры с Россией о срочной закупке зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» с целью укрепления системы ПВО после атак Израиля и США.
- Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи направил этот запрос Владимиру Путину в виде секретного письма.
- Документ был передан в Москву секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.
Исламская Республика Иран начала закрытые переговоры с Российской Федерацией о срочной закупке новейших зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».
Как сообщает влиятельное британское издание Те Телеграф со ссылкой на источники в западных спецслужбах, Тегеран стремится в кратчайшие сроки модернизировать и восстановить свою систему ПВО после недавних массированных воздушных атак со стороны Израиля и США.
Секретное письмо Путину
Согласно имеющимся данным, эта сделка обсуждается на уровне личных контактов глав двух государств:
Обращение Верховного лидера: Официальный запрос на поставку комплексов С-400 был направлен на имя президента России Владимира Путина в виде секретного письма от Верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи;
Спецвизит в Кремль: Документ был передан в Москву секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи во время его личного визита в Кремль;
Защита ядерных объектов: Тегеран намерен использовать этот дальнобойный оборонительный щит для защиты стратегических точек страны, в частности, предприятий национальной ядерной программы.
Почему С-300 оказалось недостаточно и что Иран предлагает взамен?
Западные военные аналитики отмечают серьезные проблемы в воздушном пространстве Ирана:
Устаревшая оборона: Ранее закупленные системы С-300 были серьезно повреждены в ходе последних атак или не смогли показать ожидаемую эффективность против истребителей пятого поколения (F-35);
Расширение военного сотрудничества: В обмен на получение систем С-400 из России иранская сторона предлагает Москве значительно расширить военно-техническое сотрудничество;
Геополитическая тревога: Размещение данных систем на Ближнем Востоке вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне и Тель-Авиве, так как это может коренным образом изменить баланс сил в регионе.
Белый дом обсуждает новый удар: дата «Новой луны»
На фоне эскалации ситуации США и их союзники готовятся к новым действиям:
Возможное возобновление военных операций: В Белом доме активно обсуждается вероятность возобновления широкомасштабных военных операций против Ирана;
Угроза 9 ноября: В качестве вероятной даты удара указывается понедельник, 9 ноября — время, когда на небе появится новая луна и наступит темная ночь. Такие условия считаются стратегически выгодными для повышения эффективности ночных авиаударов.
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