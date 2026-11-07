Почему Иран отправил секретное письмо России? Раскрыт новый план США против Ирана

·146·Мир
Почему Иран отправил секретное письмо России? Раскрыт новый план США против Ирана
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Исламская Республика Иран начала переговоры с Россией о срочной закупке зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» с целью укрепления системы ПВО после атак Израиля и США.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи направил этот запрос Владимиру Путину в виде секретного письма.
  • Документ был передан в Москву секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи.

Исламская Республика Иран начала закрытые переговоры с Российской Федерацией о срочной закупке новейших зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф».

Как сообщает влиятельное британское издание Те Телеграф со ссылкой на источники в западных спецслужбах, Тегеран стремится в кратчайшие сроки модернизировать и восстановить свою систему ПВО после недавних массированных воздушных атак со стороны Израиля и США.

Секретное письмо Путину

Согласно имеющимся данным, эта сделка обсуждается на уровне личных контактов глав двух государств:

  • Обращение Верховного лидера: Официальный запрос на поставку комплексов С-400 был направлен на имя президента России Владимира Путина в виде секретного письма от Верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи;

  • Спецвизит в Кремль: Документ был передан в Москву секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи во время его личного визита в Кремль;

  • Защита ядерных объектов: Тегеран намерен использовать этот дальнобойный оборонительный щит для защиты стратегических точек страны, в частности, предприятий национальной ядерной программы.

Почему С-300 оказалось недостаточно и что Иран предлагает взамен?

Западные военные аналитики отмечают серьезные проблемы в воздушном пространстве Ирана:

  • Устаревшая оборона: Ранее закупленные системы С-300 были серьезно повреждены в ходе последних атак или не смогли показать ожидаемую эффективность против истребителей пятого поколения (F-35);

  • Расширение военного сотрудничества: В обмен на получение систем С-400 из России иранская сторона предлагает Москве значительно расширить военно-техническое сотрудничество;

  • Геополитическая тревога: Размещение данных систем на Ближнем Востоке вызвало серьезную обеспокоенность в Вашингтоне и Тель-Авиве, так как это может коренным образом изменить баланс сил в регионе.

Белый дом обсуждает новый удар: дата «Новой луны»

На фоне эскалации ситуации США и их союзники готовятся к новым действиям:

  • Возможное возобновление военных операций: В Белом доме активно обсуждается вероятность возобновления широкомасштабных военных операций против Ирана;

  • Угроза 9 ноября: В качестве вероятной даты удара указывается понедельник, 9 ноября — время, когда на небе появится новая луна и наступит темная ночь. Такие условия считаются стратегически выгодными для повышения эффективности ночных авиаударов.

С-400ИранРоссияМоджтаба Хаменеи
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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