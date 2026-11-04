В Ферганской области за неделю от угарного газа погибли 12 членов двух семей

В Ферганской области в течение одной недели в двух домохозяйствах произошли трагические случаи отравления угарным газом. В результате погибли 12 человек, включая несовершеннолетних детей.

Сообщается, что 25 октября в селе Чимён Ферганского района семь членов одной семьи скончались от отравления угарным газом. Спустя неделю, 1 ноября, в городе Коканде по этой же причине погибли пять членов другой семьи. Трое из погибших в Коканде были несовершеннолетними девочками.

В ходе расследования трагедии в Коканде было установлено, что в доме был установлен двухконтурный отопительный котел марки «Vaillant» немецкого производства. Также выяснилось, что дымоотводная труба устройства отошла от своего места.

Управление по чрезвычайным ситуациям Ферганской области призывает граждан, использующих отопительные котлы марки «Vaillant», прекратить эксплуатацию данного оборудования.