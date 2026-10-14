Автомобиль Damas унесло потоком: в Кашкадарье один человек погиб в результате сильного селя

·47·Общество
Автомобиль Damas унесло потоком: в Кашкадарье один человек погиб в результате сильного селя

Сильные осадки, прошедшие в горных районах Кашкадарьинской области, привели к опасному селевому потоку, который стал причиной трагедии со смертельным исходом. По данным областного Управления по чрезвычайным ситуациям (УЧС), во время стихийного бедствия автомобиль марки Damas вместе с находившимся внутри пассажиром был унесен селевыми водами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных спасателями, было обнаружено тело погибшего гражданина.

Как произошла трагедия: Детали происшествия

По информации УЧС, неприятный инцидент произошел 13 октября около 17:30 на территории махалли Кунгирот Дехканабадского района:

  • Неожиданный сильный дождь: В результате кратковременного, но мощного ливня в горных районах района в сае, протекающем через кишлак Шакарбулак, внезапно образовался большой объем селевого потока;

  • Потеря ориентации и опасная остановка: Водитель Damas и его попутный пассажир заблудились, в связи с чем остановились в опасной зоне сая, пересекаемого селевыми водами, чтобы сориентироваться в направлении движения;

  • Соскальзывание в углубление: В этот момент автомобиль неожиданно соскользнул, упал в более глубокую часть селевого русла и потерял способность двигаться.

Водитель предупредил, но не успел

Как отмечают свидетели и спасатели, ситуация обострилась за считанные секунды:

  • Попытка позвать на помощь: Водитель незамедлительно вышел из транспортного средства и попытался выйти на связь, а также криком предупредил оставшегося внутри пассажира о приближающейся селевой опасности;

  • Ужасающий поток: Однако бурный водяной поток, хлынувший с гор, унес автомобиль вместе с находившимся в нем пассажиром в сторону глубины;

  • Результат поисков: На место происшествия были оперативно привлечены экстренные службы и ответственные структуры. В ходе проведенных поисковых работ тело пассажира было обнаружено в зоне схода селевых вод.

Специалисты и ведомства по чрезвычайным ситуациям просят водителей, передвигающихся в горных и предгорных районах, в дождливую погоду ни в коем случае не останавливаться вблизи саев, оврагов и селевых русел, а также строго соблюдать правила безопасности.

Кашкадарьинская областьУправление по чрезвычайным ситуациямселевой потокДТП
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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