Директор школы потребовал 2 тысячи долларов за трудоустройство уборщицей

В Кумкурганском районе Сурхандарьинской области директор школы предстал перед судом за вымогательство взятки у женщины, желавшей устроиться на работу уборщицей. За трудоустройство на полставки он потребовал 1 500 долларов, заявив, что при возможности выделения дополнительных 0,25 ставки сумма взятки возрастет до 2 тысяч долларов.

Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на судебные документы по данному делу.

Уточняется, что 40-летний директор школы был задержан в ходе оперативного мероприятия при получении от обратившейся к нему женщины в общей сложности 1 900 долларов и 1,2 миллиона сумов.

На судебном заседании потерпевшая сообщила, что выразила директору желание трудоустроиться, однако предупредила об отсутствии диплома. Директор ответил, что может принять её на работу уборщицей, но за это она должна заплатить около 2 тысяч долларов.

Согласно приговору суда, директор школы был признан виновным в преступлениях, связанных с получением и дачей взятки. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Кроме того, бывший директор лишен права занимать руководящие должности и должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 1,5 года.