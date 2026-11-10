12 блогеров привлечены к ответственности за нарушение рекламного законодательства

Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей усиливает контроль за соблюдением рекламного законодательства в социальных сетях. В настоящее время ежедневно проводится мониторинг рекламных материалов, размещаемых на страницах 110 блогеров.

По данным комитета, в ходе проверок было установлено, что 12 блогеров размещали рекламные материалы, противоречащие требованиям закона «О рекламе». В отношении них были применены меры административной ответственности в порядке, установленном законодательством.

Кроме того, теперь регулярно отслеживаются и рекламные публикации известных певцов, актеров, актрис и спортсменов в социальных сетях. Для этого был сформирован список лиц, пользующихся широкой известностью среди общественности.

Комитет по конкуренции призвал рекламодателей, производителей и распространителей рекламы, включая блогеров и медийных личностей, строго соблюдать требования законодательства. Рекламные материалы должны быть достоверными и надежными, не вводить потребителей в заблуждение и не создавать ложного представления о товаре или услуге.

В комитете напомнили, что незнание требований законодательства или халатное отношение к ним не освобождают от ответственности.