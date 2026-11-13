В Коканде пьяная ссора закончилась убийством: 66-летний мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы

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В Коканде пьяная ссора закончилась убийством: 66-летний мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы

В городе Коканд Ферганской области 66-летний мужчина до смерти забил железным ломом знакомого, с которым вместе распивал спиртные напитки. По приговору суда он лишен свободы сроком на 13 лет.

Об этом сообщил главный консультант Центра по связям с общественностью Верховного суда Азиз Абидов в своем Телеграм-канале.

Отмечается, что инцидент произошел 4 апреля текущего года около 18:00. В тот день двое знакомых вместе употребляли алкоголь в доме подсудимого. В состоянии опьянения между ними возникла словесная перепалка, в ходе которой потерпевший несколько раз ударил подсудимого по лицу.

После этого 66-летний мужчина взял во дворе железный лом и нанес несколько ударов по лицу, голове и другим частям тела знакомого, который спал в жилой комнате. От полученных травм потерпевший скончался.

Данное уголовное дело было рассмотрено в Кокандском городском суде по уголовным делам. Подсудимый полностью признал свою вину. На основании собранных доказательств суд подтвердил его виновность.

Приговором суда мужчина признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 13 годам лишения свободы.

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