Одиннадцатиклассница из Кашкадарьи стала студенткой с 5 сертификатами

Ученица 11-го класса школы №103 Яккабагского района Кашкадарьинской области Гулсанам Файзуллаева получила национальные сертификаты по пяти предметам. Благодаря этим результатам девушка получила возможность поступить в высшее учебное заведение на льготной основе.

Как сообщает издание «Ta’lim xabarlari», Гулсанам показала высокие результаты на экзаменах на получение национального сертификата, набрав следующие баллы:

Биология — A+;

Химия — A;

Узбекский язык и литература — B;

История — B;

Математика — C+.

Примечательно, что Гулсанам достигла этих результатов не за несколько месяцев упорного труда. Она приняла решение получить национальный сертификат еще в 8-м классе и с тех пор начала серьезную подготовку к своей цели.

Ученица, которая занималась по каждому предмету в среднем по 5–6 месяцев, использовала учебники, электронные пособия и дополнительные занятия с учителями. В период подготовки она старалась не пропускать школьные уроки.

По словам Гулсанам, в процессе подготовки не всегда было легко достичь ожидаемого результата. Несмотря на это, она не отступила от своей цели, невзирая на трудности.

В настоящее время юный талант планирует обучаться в Ташкентской медицинской академии. Полученные ею сертификаты по пяти предметам послужат важным преимуществом для достижения этой цели.