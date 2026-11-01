Одиннадцатиклассница из Кашкадарьи стала студенткой с 5 сертификатами

·1·Общество
Одиннадцатиклассница из Кашкадарьи стала студенткой с 5 сертификатами

Ученица 11-го класса школы №103 Яккабагского района Кашкадарьинской области Гулсанам Файзуллаева получила национальные сертификаты по пяти предметам. Благодаря этим результатам девушка получила возможность поступить в высшее учебное заведение на льготной основе.

Как сообщает издание «Ta’lim xabarlari», Гулсанам показала высокие результаты на экзаменах на получение национального сертификата, набрав следующие баллы:

  • Биология — A+;

  • Химия — A;

  • Узбекский язык и литература — B;

  • История — B;

  • Математика — C+.

Примечательно, что Гулсанам достигла этих результатов не за несколько месяцев упорного труда. Она приняла решение получить национальный сертификат еще в 8-м классе и с тех пор начала серьезную подготовку к своей цели.

Ученица, которая занималась по каждому предмету в среднем по 5–6 месяцев, использовала учебники, электронные пособия и дополнительные занятия с учителями. В период подготовки она старалась не пропускать школьные уроки.

По словам Гулсанам, в процессе подготовки не всегда было легко достичь ожидаемого результата. Несмотря на это, она не отступила от своей цели, невзирая на трудности.

В настоящее время юный талант планирует обучаться в Ташкентской медицинской академии. Полученные ею сертификаты по пяти предметам послужат важным преимуществом для достижения этой цели.

Гулсанам ФайзуллаеваНациональный сертификатЯккабагский районТашкентская медицинская академия
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены результаты экзаменов на получение национального сертификата: опубликованы баллы по 4 предметамОбъявлены результаты экзаменов на получение национального сертификата: опубликованы баллы по 4 предметам28 октября 12:42Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?26 октября 23:18Вводится новый порядок сертификации учителей начальных классовВводится новый порядок сертификации учителей начальных классов4 августа 17:11Золотистая волна в небе: что произошло над теплицей в Буке? (видео)Золотистая волна в небе: что произошло над теплицей в Буке? (видео)Сегодня 17:05Ошибка, которую многие допускают в молитве: что нужно говорить в дуа, чтобы не навлечь на себя беду?Ошибка, которую многие допускают в молитве: что нужно говорить в дуа, чтобы не навлечь на себя беду?Сегодня 15:01От рождения до последнего пристанища: истина, раскрывающая подлинную суть жизниОт рождения до последнего пристанища: истина, раскрывающая подлинную суть жизниСегодня 14:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
Искренний диалог президента и телеведущего: «Ты никого не заставляешь спать, почему сидишь молча?»
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск