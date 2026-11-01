Одиннадцатиклассница из Кашкадарьи стала студенткой с 5 сертификатами
Ученица 11-го класса школы №103 Яккабагского района Кашкадарьинской области Гулсанам Файзуллаева получила национальные сертификаты по пяти предметам. Благодаря этим результатам девушка получила возможность поступить в высшее учебное заведение на льготной основе.
Как сообщает издание «Ta’lim xabarlari», Гулсанам показала высокие результаты на экзаменах на получение национального сертификата, набрав следующие баллы:
Биология — A+;
Химия — A;
Узбекский язык и литература — B;
История — B;
Математика — C+.
Примечательно, что Гулсанам достигла этих результатов не за несколько месяцев упорного труда. Она приняла решение получить национальный сертификат еще в 8-м классе и с тех пор начала серьезную подготовку к своей цели.
Ученица, которая занималась по каждому предмету в среднем по 5–6 месяцев, использовала учебники, электронные пособия и дополнительные занятия с учителями. В период подготовки она старалась не пропускать школьные уроки.
По словам Гулсанам, в процессе подготовки не всегда было легко достичь ожидаемого результата. Несмотря на это, она не отступила от своей цели, невзирая на трудности.
В настоящее время юный талант планирует обучаться в Ташкентской медицинской академии. Полученные ею сертификаты по пяти предметам послужат важным преимуществом для достижения этой цели.
Комментарии 0
…