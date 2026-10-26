Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?
В Узбекистане запущен важный процесс для педагогов начального образования, желающих получить национальный сертификат: официально открыт прием онлайн-заявок на участие в квалификационных испытаниях. Учителям, имеющим соответствующую специализацию и успешно прошедшим тестирование с получением высоких баллов, будет выплачиваться ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 15 процентов.
Квалификационный сертификат является важным звеном системы повышения профессионального мастерства учителей и их материального стимулирования, а прием заявок осуществляется в ограниченные сроки.
Уровни сертификата и условие для получения 15-процентной надбавки
Система оценки уровня знаний педагогов включает в себя несколько категорий:
Уровень, дающий право на надбавку: По результатам испытаний учителям начальных классов, получившим оценку «B+» или выше («A», «A+»), устанавливается ежемесячная дополнительная надбавка в размере 15 процентов от должностного оклада;
Диапазон присваиваемых уровней: В зависимости от набранных баллов участники могут получить один из 6 квалификационных уровней — A+, A, B+, B, C+ или C;
Срок действия: Национальный сертификат сохраняет свою силу в течение 3 лет со дня выдачи и дает право на использование установленных льгот в течение этого периода.
Порядок подачи заявки и крайний срок
Подача документов на квалификационный экзамен полностью цифровизирована и осуществляется без лишних хлопот:
Платформа для подачи: Все обращения принимаются в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг — my.gov.uz;
Крайний срок: Процесс регистрации продлится до 5 ноября текущего года;
Использование возможности: Специалисты призывают всех учителей начальных классов не дожидаться окончания срока и своевременно зарегистрироваться через электронную систему.
Визитная карточка сертификата начального образования
Показатель
Детали
Для кого
Учителя начальных классов
Материальное стимулирование
15% надбавка к должностному окладу
Требование для надбавки
Уровень «B+», «A» или «A+»
Доступные уровни
A+, A, B+, B, C+, C
Срок действия сертификата
3 года
Срок приема заявок
До 5 ноября
Адрес подачи документов
Портал my.gov.uz
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