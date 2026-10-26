Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?

В Узбекистане запущен важный процесс для педагогов начального образования, желающих получить национальный сертификат: официально открыт прием онлайн-заявок на участие в квалификационных испытаниях. Учителям, имеющим соответствующую специализацию и успешно прошедшим тестирование с получением высоких баллов, будет выплачиваться ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 15 процентов.

Квалификационный сертификат является важным звеном системы повышения профессионального мастерства учителей и их материального стимулирования, а прием заявок осуществляется в ограниченные сроки.

Уровни сертификата и условие для получения 15-процентной надбавки

Система оценки уровня знаний педагогов включает в себя несколько категорий:

Уровень, дающий право на надбавку: По результатам испытаний учителям начальных классов, получившим оценку «B+» или выше («A», «A+»), устанавливается ежемесячная дополнительная надбавка в размере 15 процентов от должностного оклада;

Диапазон присваиваемых уровней: В зависимости от набранных баллов участники могут получить один из 6 квалификационных уровней — A+, A, B+, B, C+ или C;

Срок действия: Национальный сертификат сохраняет свою силу в течение 3 лет со дня выдачи и дает право на использование установленных льгот в течение этого периода.

Порядок подачи заявки и крайний срок

Подача документов на квалификационный экзамен полностью цифровизирована и осуществляется без лишних хлопот:

Платформа для подачи: Все обращения принимаются в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг — my.gov.uz ;

Крайний срок: Процесс регистрации продлится до 5 ноября текущего года;

Использование возможности: Специалисты призывают всех учителей начальных классов не дожидаться окончания срока и своевременно зарегистрироваться через электронную систему.

Визитная карточка сертификата начального образования