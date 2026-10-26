Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?

·8·Общество
Хорошие новости для учителей начальных классов: что нужно сделать, чтобы получить 15-процентную надбавку?

В Узбекистане запущен важный процесс для педагогов начального образования, желающих получить национальный сертификат: официально открыт прием онлайн-заявок на участие в квалификационных испытаниях. Учителям, имеющим соответствующую специализацию и успешно прошедшим тестирование с получением высоких баллов, будет выплачиваться ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 15 процентов.

Квалификационный сертификат является важным звеном системы повышения профессионального мастерства учителей и их материального стимулирования, а прием заявок осуществляется в ограниченные сроки.

Уровни сертификата и условие для получения 15-процентной надбавки

Система оценки уровня знаний педагогов включает в себя несколько категорий:

  • Уровень, дающий право на надбавку: По результатам испытаний учителям начальных классов, получившим оценку «B+» или выше («A», «A+»), устанавливается ежемесячная дополнительная надбавка в размере 15 процентов от должностного оклада;

  • Диапазон присваиваемых уровней: В зависимости от набранных баллов участники могут получить один из 6 квалификационных уровней — A+, A, B+, B, C+ или C;

  • Срок действия: Национальный сертификат сохраняет свою силу в течение 3 лет со дня выдачи и дает право на использование установленных льгот в течение этого периода.

Порядок подачи заявки и крайний срок

Подача документов на квалификационный экзамен полностью цифровизирована и осуществляется без лишних хлопот:

  • Платформа для подачи: Все обращения принимаются в электронном виде через Единый портал интерактивных государственных услуг — my.gov.uz;

  • Крайний срок: Процесс регистрации продлится до 5 ноября текущего года;

  • Использование возможности: Специалисты призывают всех учителей начальных классов не дожидаться окончания срока и своевременно зарегистрироваться через электронную систему.

Визитная карточка сертификата начального образования

Показатель

Детали

Для кого

Учителя начальных классов

Материальное стимулирование

15% надбавка к должностному окладу

Требование для надбавки

Уровень «B+», «A» или «A+»

Доступные уровни

A+, A, B+, B, C+, C

Срок действия сертификата

3 года

Срок приема заявок

До 5 ноября

Адрес подачи документов

Портал my.gov.uz

Начальное образованиеНациональный сертификатМинистерство дошкольного и школьного образованияmy.gov.uz
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Узбекистане отменили требование получения рекламного паспорта для вывесок магазиновВ Узбекистане отменили требование получения рекламного паспорта для вывесок магазинов16 октября 17:00Предпринимателям, открывшим узбекский ресторан за рубежом, государство возместит половину расходовПредпринимателям, открывшим узбекский ресторан за рубежом, государство возместит половину расходов10 октября 21:32Утвержден важный регламент по аренде государственного имуществаУтвержден важный регламент по аренде государственного имущества10 октября 18:45Умеете ли вы читать код ПИНФЛ? Важная информация, которую должен знать каждый гражданинУмеете ли вы читать код ПИНФЛ? Важная информация, которую должен знать каждый гражданин10 октября 11:00Почему студентов выселили из общежития в Ташкенте? Министерство объяснило причинуПочему студентов выселили из общежития в Ташкенте? Министерство объяснило причину7 октября 14:01Названа дата начала нового учебного года в школахНазвана дата начала нового учебного года в школах21 августа 16:53
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Общество новости

Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Покинул ли МрБеаст Узбекистан после инцидента в Самарканде?
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Ученица 11-го класса из Сурхандарьи одновременно получила приглашения от 7 университетов США
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Почему змеи приходят во двор и что их привлекает?
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Директор музея-заповедника наказан за застолье в дворце Худояр-хана
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
Сотрудник ОВД сделал важное заявление по поводу МрБеаст, поездка знаменитого блогера отменена
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
В какие страны можно поехать без визы с паспортом Узбекистана?
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
У матери, забившей до смерти 3-летнюю девочку, забрали другого ребенка
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск
В Хорезме нашли 15-летнюю девушку, объявленную в розыск