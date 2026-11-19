В Денауском районе Сурхандарьинской области задержан подозреваемый в несанкционированном списании с банковских карт граждан в общей сложности 38 миллионов 946 тысяч сумов. Об этом сообщил Департамент по борьбе с киберпреступностью.

Согласно сообщению, в ходе оперативных мероприятий и технических расследований, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ОВД, были выявлены несколько случаев несанкционированного списания денежных средств с банковских карт жителей Денауского района.