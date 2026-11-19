В Денау с банковских карт похитили 39 млн сумов: подозреваемый задержан
В Денауском районе Сурхандарьинской области задержан подозреваемый в несанкционированном списании с банковских карт граждан в общей сложности 38 миллионов 946 тысяч сумов. Об этом сообщил Департамент по борьбе с киберпреступностью.
Согласно сообщению, в ходе оперативных мероприятий и технических расследований, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ОВД, были выявлены несколько случаев несанкционированного списания денежных средств с банковских карт жителей Денауского района.
В результате проверок выяснилось, что с карт граждан, проживающих в различных махаллях, было похищено в общей сложности 38 миллионов 946 тысяч сумов. Лицо, подозреваемое в причастности к данным преступлениям, проживающее в городе Бухаре, было установлено и задержано.
В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям.
Отмечается, что факты были выявлены в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная и здоровая страна», проводимого в масштабах республики, а также «Месячника повышения киберкультуры».
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