Арестован хакер, похищавший криптовалюту через поддельные игры в Стеам

·31·Технологии
Арестован хакер, похищавший криптовалюту через поддельные игры в Стеам

Федеральное бюро расследований (FBI) США арестовало 21-летнего жителя Флориды Зайра Уилкинса, который размещал в Стеам поддельные видеоигры с вредоносным ПО для кражи криптовалюты с кошельков пользователей. Эта преступная схема поставила под угрозу личные данные и средства тысяч геймеров. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

По данным прокуратуры, Уилкинс и его сообщники в течение последних двух лет публиковали в магазине Стеам игры под названиями БлокБластерс, Дашверсе, Лампй, Лунара и ПиратеФи. Эти игры, выглядевшие вполне легитимными, после установки скрытно заражали компьютер пользователя вирусом, похищая пароли и другие конфиденциальные данные.

Более 8000 пострадавших и сотни тысяч долларов ущерба

Согласно результатам расследования FBI, вредоносное ПО заразило устройства около 8000 пользователей. Преступникам удалось получить доступ как минимум к 80 криптовалютным кошелькам и присвоить более 220 000 долларов. Как пишет издание иксбт.ком, группа активно рекламировала свои «продукты» в социальных сетях, таких как Discord, LinkedIn и Telegram.

Примечательно, что преступники создали игры настолько качественно, что пользователи могли скачивать их и полноценно играть. Это позволяло вредоносному коду долгое время оставаться незамеченным. Однако компания Валве, владелец платформы Стеам, выявила подозрительную активность и в прошлом году удалила ПиратеФи и ряд других игр из магазина.

По следам преступления: помог сервис УберЭатс

Следователи использовали современные технологии для раскрытия дела. FBI отследило счет, через который проходила украденная криптовалюта, и обнаружило, что с него приобретались подарочные карты (гифт кардс) для таких сервисов, как УберЭатс. После запроса в Uber выяснилось, что эти карты использовались для оплаты заказов еды на адреса, связанные с Уилкинсом, известным в сети под псевдонимом «Сибел.eth».

В ходе обыска в доме Уилкинса были конфискованы его MacBook, смартфоны и цифровые кошельки. В настоящее время ему и его сообщникам предъявлены обвинения в хакерстве и мошенничестве. Этот случай служит серьезным предупреждением для геймеров и владельцев криптовалют, так как даже на крупных платформах, таких как Стеам, безопасность не гарантирована на 100 процентов.

Эксперты рекомендуют пользователям Стеам проявлять осторожность при скачивании игр от сомнительных разработчиков и использовать системы двухфакторной аутентификации. Также специалисты по кибербезопасности советуют не загружать игры по ссылкам из непроверенных источников.

SteamКриптовалютаFBIКиберпреступностьХакеры
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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