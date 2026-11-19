Сын Роналду дебютировал в сборной Португалии У-17
Старший сын португальской футбольной звезды Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, впервые был вызван в юношескую сборную страны до 17 лет. Он вошел в список из 23 футболистов, которые примут участие в отборочном этапе чемпионата Европы 2027 года. Об этом сообщает Reuters.
В состав, объявленный 2 ноября главным тренером сборной Португалии У-17 Филипе Рамушем, был включен и 16-летний сын Роналду. Футболист, выступающий за молодежную команду саудовского клуба «Аль-Наср», ранее также играл за сборные Португалии У-15 и У-16.
В рамках отборочного этапа Португалия встретилась со сборными Андорры, Болгарии и Сербии. Роналду-младший дебютировал за сборную У-17 в матче против Андорры 12 ноября. В игре, завершившейся со счетом 4:0, он провел на поле последние 20 минут.
Для справки: сын Криштиану Роналду и ранее выступал за юношеские сборные Португалии. В составе У-15 он забил два гола в четырех матчах, а в команде У-16 отметился тремя голами в девяти встречах.
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