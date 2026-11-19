Старший сын португальской футбольной звезды Криштиану Роналду, Криштиану Роналду-младший, впервые был вызван в юношескую сборную страны до 17 лет. Он вошел в список из 23 футболистов, которые примут участие в отборочном этапе чемпионата Европы 2027 года. Об этом сообщает Reuters.

В состав, объявленный 2 ноября главным тренером сборной Португалии У-17 Филипе Рамушем, был включен и 16-летний сын Роналду. Футболист, выступающий за молодежную команду саудовского клуба «Аль-Наср», ранее также играл за сборные Португалии У-15 и У-16.