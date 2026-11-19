Вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия удостоился очередного престижного признания. Французское издание журнала ГК назвало его «Человеком года». Эта награда призвана отметить не только игру грузинского футболиста на поле, но и его влияние на общественность.

Как сообщает издание Тучлине, принимая награду, Кварацхелия выразил удовлетворение таким признанием. При этом он особо подчеркнул, что в его личных достижениях велика заслуга товарищей по команде.

«Без моих товарищей по команде я бы не добился такого успеха»

Грузинский футболист не скрывал, что эта награда для него — большая честь. Вспоминая успешный сезон в составе «ПСЖ», он связал достигнутые результаты с трудом всей команды.

«Для меня это большая честь. Я провел отличный сезон в составе «ПСЖ», и я очень горжусь результатами, которых мы достигли.