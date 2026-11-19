Хвича Кварацхелия признан «Человеком года»: какого признания он удостоился?
Вингер «ПСЖ» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия удостоился очередного престижного признания. Французское издание журнала ГК назвало его «Человеком года». Эта награда призвана отметить не только игру грузинского футболиста на поле, но и его влияние на общественность.
Как сообщает издание Тучлине, принимая награду, Кварацхелия выразил удовлетворение таким признанием. При этом он особо подчеркнул, что в его личных достижениях велика заслуга товарищей по команде.
«Без моих товарищей по команде я бы не добился такого успеха»
Грузинский футболист не скрывал, что эта награда для него — большая честь. Вспоминая успешный сезон в составе «ПСЖ», он связал достигнутые результаты с трудом всей команды.
«Для меня это большая честь. Я провел отличный сезон в составе «ПСЖ», и я очень горжусь результатами, которых мы достигли.
Думаю, без моих товарищей по команде добиться таких успехов было бы невозможно. Я горжусь и собой, и ими за то, что мы помогли мне получить эту награду», — сказал Кварацхелия.
Награда ГК вручается не только звездам спорта
Премия «Человек года» от журнала ГК вручается с 1996 года. Она призвана отметить личностей, которые в течение года добились больших результатов в своей сфере и оказали влияние на общество.
Победители выбираются редакцией журнала. Награда не ограничивается только спортом: этого признания могут удостоиться известные личности из сфер кино, музыки, моды и культуры.
Признание Кварацхелии вышло за рамки футбола
Тот факт, что ГК признал Кварацхелию «Человеком года», показывает, что его авторитет на международной арене постоянно растет. После успехов в «ПСЖ» он теперь находится в центре внимания не только футбольных болельщиков, но и мира моды и массовой культуры.
Благодарность, выраженная грузинской звездой своим товарищам по команде, показала, что он не воспринимает эту награду исключительно как личное достижение.
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