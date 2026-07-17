18-летний хакер, похитивший данные GTA 6, переведен из психиатрической больницы в тюрьму

Ситуация вокруг 18-летнего хакера Ариона Куртаджа, который распространил конфиденциальные данные о всемирно известной игре GTA 6, приняла новый оборот. Молодой человек, долгое время находившийся в закрытой психиатрической больнице, теперь переведен в обычную тюрьму, где будет ожидать нового судебного разбирательства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В 2022 году Арион Куртадж взломал внутреннюю систему компании Рокстар Гамес, совершив одну из крупнейших утечек в истории игровой индустрии. Тогда он опубликовал 90 видеороликов с кадрами еще не анонсированной GTA 6 и исходный код GTA 5. В 2023 году суд признал его виновным в киберпреступлениях, но из-за аутизма вынес приговор о бессрочном содержании в психиатрической клинике.

Запреты и неожиданные изменения

Ситуация начала меняться в марте текущего года. По имеющимся данным, Куртадж умудрился тайно пронести мобильный телефон в охраняемую больницу. Он хвастался в социальной сети Snapchat тем, насколько «замечательна» его жизнь, и насмехался над службой безопасности. Этот инцидент показал, что он по-прежнему представляет опасность для общества и стремится использовать информационные технологии.

По сообщению журналиста Джо Тедди, из-за строгих судебных ограничений эта информация долгое время не публиковалась в СМИ. Лишь 14 июля, после того как судья Верховного суда снял запреты, было официально подтверждено, что хакер переведен в обычную тюрьму.

Эксперты считают, что подобные кибератаки наносят серьезный ущерб не только финансовому состоянию компаний, но и процессу разработки игр. После этого инцидента Рокстар Гамес была вынуждена резко усилить меры безопасности. Геймеры и ИТ-специалисты из Узбекистана также внимательно следят за этим делом, так как оно является одним из самых громких в сфере кибербезопасности.

Ожидается новый судебный процесс

Врачи провели повторное обследование психического и физического состояния хакера и пришли к выводу, что он способен участвовать в судебных процессах. В связи с этим в ноябре текущего года ожидается начало традиционного уголовного процесса над Арионом Куртаджем.

Этот процесс может стать важным прецедентом в борьбе с киберпреступностью. В настоящее время Куртадж содержится в тюрьме, и его дальнейшая судьба будет решена на ноябрьском судебном заседании. Рокстар Гамес, несмотря на эти события, продолжает работу над GTA 6.