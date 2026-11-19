В Уйчинском районе Наманганской области задержан молодой человек, который взломал замок мастерской по ремонту телефонов и пытался похитить 14 мобильных устройств. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Согласно информации, инцидент произошел 10 ноября 2026 года около 02:30 в одной из мастерских в центре района. Неизвестный взломал замок двери, проник внутрь и попытался украсть телефоны.

Однако группа быстрого реагирования службы охраны, находившаяся на ночном дежурстве, оперативно прибыла на место происшествия и задержала злоумышленника, скрывавшегося внутри мастерской.

В ходе проверки было установлено, что подозреваемый — житель Уйчинского района 2008 года рождения. У него были изъяты 14 телефонов в качестве вещественных доказательств.

По данному факту следственным отделом при РОВД возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 169 (кража) Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся следственные действия.