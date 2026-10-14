В Намангане сотрудник ирригационной системы пойман с поличным при совершении преступления
В Наманганской области пресечена преступная деятельность лиц, обещавших незаконно оформить земельный участок. Сотрудник бассейнового управления ирригационных систем и его подельник были задержаны с поличным при получении денежных средств в размере 11 500 долларов США от гражданина.
По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, начаты предварительные следственные действия.
Подробности оперативного мероприятия и задержания
По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, пресечение незаконной сделки было осуществлено в ходе совместного рейда:
Совместная операция: Оперативное мероприятие было организовано с участием сотрудников Наманганского областного управления Департамента и других правоохранительных органов;
Задержанные лица: Сотрудник бассейнового управления ирригационных систем «Нарын-Сырдарья» Х.Д. и его подельник гражданин Б.А. были задержаны непосредственно в момент приема денежных средств;
План земельного мошенничества: Выяснилось, что подозреваемые вступили в сговор и вошли в доверие к гражданину М.Э. Они пообещали оформить на его имя земельный участок площадью 40 соток, расположенный на территории Минбулакского района, напрямую, минуя официальные электронные аукционные торги;
Сумма сделки: За данную «услугу» мошенники потребовали 11 500 долларов США и попались с поличным именно при получении этих денег.
Уголовное дело и правовые последствия
По противоправным действиям возбуждено дело по соответствующим статьям:
Статьи: По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 25, 168 (покушение на мошенничество) и 28, 211 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса Республики Узбекистан;
Ход следствия: В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению причастности этих лиц к другим возможным коррупционным и незаконным схемам продажи земель.
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