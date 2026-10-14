В Намангане сотрудник ирригационной системы пойман с поличным при совершении преступления

В Наманганской области пресечена преступная деятельность лиц, обещавших незаконно оформить земельный участок. Сотрудник бассейнового управления ирригационных систем и его подельник были задержаны с поличным при получении денежных средств в размере 11 500 долларов США от гражданина.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело, начаты предварительные следственные действия.

Подробности оперативного мероприятия и задержания

По данным Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре, пресечение незаконной сделки было осуществлено в ходе совместного рейда:

Совместная операция: Оперативное мероприятие было организовано с участием сотрудников Наманганского областного управления Департамента и других правоохранительных органов;

Задержанные лица: Сотрудник бассейнового управления ирригационных систем «Нарын-Сырдарья» Х.Д. и его подельник гражданин Б.А. были задержаны непосредственно в момент приема денежных средств;

План земельного мошенничества: Выяснилось, что подозреваемые вступили в сговор и вошли в доверие к гражданину М.Э. Они пообещали оформить на его имя земельный участок площадью 40 соток , расположенный на территории Минбулакского района, напрямую, минуя официальные электронные аукционные торги;

Сумма сделки: За данную «услугу» мошенники потребовали 11 500 долларов США и попались с поличным именно при получении этих денег.

Уголовное дело и правовые последствия

По противоправным действиям возбуждено дело по соответствующим статьям: