Рубен Диаш: Чемпионат мира может стать не последним для Месси, Криштиану Роналду и Модрича

·79·Спорт
Рубен Диаш: Чемпионат мира может стать не последним для Месси, Криштиану Роналду и Модрича
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш сомневается, что чемпионат мира 2026 года станет последним турниром для звездных ветеранов — 41-летнего Криштиану Роналду, действующего чемпиона Лионеля Месси и 40-летнего Луки Модрича. Португальский центральный защитник рассказал об огромной мотивации своей команды помочь легендарному капитану завоевать единственный крупный трофей, которого у него еще нет. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В интервью португальскому изданию A Bola Диаш коротко ответил «Посмотрим...» на предположения о том, что этот турнир станет «последним танцем» для лидеров сборных Аргентины, Хорватии и Португалии. Он подчеркнул, что стремление Криштиану Роналду завоевать недостающий кубок придает всей команде дополнительные силы. «Это не оказывает на нас давления, наоборот, усиливает желание подарить этот момент нашему капитану, самим себе и всей Португалии», — сказал защитник.

Эти три легенды в общей сложности являются обладателями 14 «Золотых мячей». Звезда «Интер Майами» Лионель Месси имеет в активе восемь «Золотых мячей» и победу на ЧМ-2022, а нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду — пять «Золотых мячей» и пять побед в Лиге чемпионов. Лука Модрич, выступающий за «Милан», в 2018 году прервал гегемонию этого дуэта, завоевав престижную личную награду в дополнение к своей шестой медали Лиги чемпионов.

Матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года стартуют 17 июня. Действующий чемпион Аргентина сразится с Алжиром, Австрией и Иорданией, а Хорватия во главе с Модричем встретится с Англией, Панамой и Ганой. Сборная Португалии начнет свой путь матчем против ДР Конго, затем 23 июня сыграет с Узбекистаном, а 27 июня — с Колумбией.

ФутболЧемпионат мираРубен ДиашЛионель МессиКриштиану Роналду
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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