Гарри Кейн считает себя одним из главных претендентов на «Золотой мяч»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что после выдающихся результатов завершившегося сезона считает себя одним из главных претендентов на престижную награду «Золотой мяч». В интервью изданию Л'Éкуипе английский бомбардир подчеркнул, что его голы и командные достижения приблизили его к этому трофею. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

«Учитывая мои голы и трофеи в этом сезоне, я думаю, что я в гонке. Особенно если сборная Англии выиграет чемпионат мира в США, Мексике и Канаде, нетрудно представить, что награда достанется английскому футболисту», — сказал 32-летний нападающий.

Кейну удалось забить 61 гол во всех турнирах за «Баварию». Он считает этот результат показателем уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. «Когда вы преодолеваете отметку в 60 голов, вы выходите в одну стратосферу с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Когда-то их цифры казались мне недостижимыми», — добавил он.

Также нападающий положительно отозвался о новом главном тренере сборной Англии Томасе Тухеле. Кейн отметил, что ему понравилось работать со специалистом в мюнхенском клубе, и он верит, что его идеи принесут успех национальной команде.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября в Лондоне. Гарри Кейн не скрывал, что получение этой награды в родном городе будет иметь для него особое символическое значение.