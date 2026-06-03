Гарри Кейн считает себя одним из главных претендентов на «Золотой мяч»

·80·Спорт
Гарри Кейн считает себя одним из главных претендентов на «Золотой мяч»
Аудиоверсия

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн заявил, что после выдающихся результатов завершившегося сезона считает себя одним из главных претендентов на престижную награду «Золотой мяч». В интервью изданию Л'Éкуипе английский бомбардир подчеркнул, что его голы и командные достижения приблизили его к этому трофею. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

«Учитывая мои голы и трофеи в этом сезоне, я думаю, что я в гонке. Особенно если сборная Англии выиграет чемпионат мира в США, Мексике и Канаде, нетрудно представить, что награда достанется английскому футболисту», — сказал 32-летний нападающий.

Кейну удалось забить 61 гол во всех турнирах за «Баварию». Он считает этот результат показателем уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду. «Когда вы преодолеваете отметку в 60 голов, вы выходите в одну стратосферу с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Когда-то их цифры казались мне недостижимыми», — добавил он.

Также нападающий положительно отозвался о новом главном тренере сборной Англии Томасе Тухеле. Кейн отметил, что ему понравилось работать со специалистом в мюнхенском клубе, и он верит, что его идеи принесут успех национальной команде.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 26 октября в Лондоне. Гарри Кейн не скрывал, что получение этой награды в родном городе будет иметь для него особое символическое значение.

Гарри КейнБаварияЗолотой МячТомас ТухельАнглия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Футболисты сборной Узбекистана выразили искреннюю благодарность Канаде (фото)Сегодня, 13:09Десять самых дорогих футболистов английской Премьер-лигиСегодня, 12:53Трансферная стоимость Абдукодир Хусанова достигла 50 миллионов евроСегодня, 12:43Сможет ли Гарри Кейн установить исторический рекорд на ЧМ-2026?Сегодня, 12:35Гарри Кейн получил собственную восковую фигуру в музее мадам Тюссо в ЛондонеСегодня, 11:55Звезда «Баварии» Леннарт Карл рассказал о своих кумирах и Лионеле МессиСегодня, 11:37
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Эвертон» против «Манчестер Сити»: объявлен рейтинг Хусанова
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»