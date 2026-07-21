Эрлинг Холанд отметил 24-летие: звезда Манчестер Сити набирается сил в отпуске

·60·Спорт
Эрлинг Холанд отметил 24-летие: звезда Манчестер Сити набирается сил в отпуске

Один из самых грозных нападающих мирового футбола, звезда Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанд отметил свой очередной день рождения. Футболисту, которому исполнилось 24 года, удалось заслуженно отдохнуть после напряженного сезона в Премьер-лиге и международных турниров. Он предпочел провести свой личный праздник в кругу семьи и близких, вдали от шумных мероприятий. Об этом сообщает Goal.com.

Известный в социальных сетях своей немногословностью и специфическим чувством юмора, Эрлинг Холанд прокомментировал праздничные фотографии коротким словом «Нике» (Отлично). Отдыхая в солнечных краях, форвард сосредоточен на восстановлении физического и психологического состояния перед новым сезоном. Для нападающего, побившего почти все рекорды в составе Манчестер Сити, эта пауза имеет огромное значение.

Личная жизнь и стабильность

Давняя возлюбленная футболиста Изабель Хаугсенг Йохансен также отметила эту дату. Она опубликовала ряд фотографий в социальных сетях, выразив свои искренние пожелания Эрлингу Холанду. Хотя пара старается держать свою личную жизнь подальше от внимания СМИ, на этот раз поздравления привлекли внимание многих болельщиков.

По имеющимся данным, Эрлинг Холанд и Изабель вместе играли за норвежский клуб Брюне, и их отношения начались еще в те годы. По мнению экспертов, такая стабильность в личной жизни футболиста является одним из ключевых факторов, помогающих ему справляться с огромным давлением на поле и показывать высокие результаты.

Незабываемые моменты в сборной

Хотя сейчас преобладает праздничное настроение, Эрлинг Холанд до сих пор с волнением вспоминает участие сборной Норвегии в последнем крупном турнире. В интервью изданию ВГ он подчеркнул, что путь, пройденный с национальной командой, стал одной из самых ярких страниц в его карьере. Несмотря на то, что команда уступила Англии в четвертьфинале, нападающий гордится достигнутыми результатами.

«Это были самые удивительные недели и самое незабываемое путешествие в моей жизни. Больше, чем победа над Бразилией или другие результаты, меня волнует то, что мы смогли вернуть Норвегию на карту мирового футбола», — отметил Эрлинг Холанд. По его словам, чувствовать поддержку народа в Осло и по всей стране важнее любой победы.

Ожидается, что в ближайшие дни Эрлинг Холанд присоединится к тренировкам Манчестер Сити. Команда под руководством Пепа Гвардиолы нацелена на борьбу за главные трофеи во всех турнирах в новом сезоне. Болельщики же ждут от норвежского «робота» новых голов и рекордов.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиФутболНорвегияПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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