В Мадриде 2 миллиона болельщиков отпраздновали чемпионство Испании

·69·Спорт
В Мадриде 2 миллиона болельщиков отпраздновали чемпионство Испании

Сборная Испании, ставшая победителем ЧМ–2026, была встречена в Мадриде с большим размахом. В параде на открытом автобусе в честь чемпионов приняли участие около 2 миллионов болельщиков.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте проехали по улицам столицы, демонстрируя кубок мира. Праздник стал одним из самых масштабных массовых мероприятий в истории испанского футбола.

Чемпионы вернулись в Мадрид

Сборная Испании прибыла в столицу страны в понедельник. Для футболистов, тренерского штаба и представителей федерации были организованы официальные приемы.

В Мадриде 2 миллиона болельщиков отпраздновали чемпионство Испании

Члены команды встретились с королем Испании Филиппом ВИ и представителями королевской семьи. В ходе встречи была особо отмечена победа футболистов на чемпионате мира.

Затем делегация во главе с Луисом де ла Фуэнте была принята премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Улицы Мадрида заполнились болельщиками

После завершения официальных церемоний футболисты начали чемпионский парад по улицам Мадрида на открытом автобусе.

Вдоль маршрута следования автобуса собрались сотни тысяч фанатов. По подсчетам организаторов, в общих праздничных мероприятиях приняли участие около 2 миллионов человек.

В Мадриде 2 миллиона болельщиков отпраздновали чемпионство Испании

Болельщики с флагами Испании приветствовали футболистов. Члены команды, в свою очередь, демонстрировали кубок мира и выражали благодарность тем, кто их поддерживал.

Испания победила Аргентину в финале

В финале ЧМ–2026 сборная Испании встретилась с действующим чемпионом — Аргентиной.

В основное время напряженного и бескомпромиссного матча голов забито не было. Победитель определился в дополнительное время.

Обыграв соперника со счетом 1:0, Испания завоевала второй чемпионский титул в своей истории. Этот результат обеспечил Луису де ла Фуэнте и его подопечным особое место в истории испанского футбола.

Второе чемпионство мира стало большим праздником

Впервые сборная Испании стала чемпионом мира в 2010 году. Спустя 16 лет команда вновь завоевала главный трофей футбольного мира.

Поэтому церемония встречи в Мадриде стала не просто парадом, а настоящим футбольным праздником для всей страны.

Торжество, в котором приняли участие около 2 миллионов болельщиков, стало ярким продолжением исторической победы, достигнутой новым поколением испанских футболистов.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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