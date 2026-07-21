После ухода Криштиану Роналду португальский футбол ждет экономический кризис

После того как легендарный капитан сборной Португалии Криштиану Роналду завершит свою карьеру на международной арене, национальная футбольная федерация (ФПФ) может столкнуться с серьезными финансовыми и медийными потерями. Ведущие эксперты в области маркетинга предупреждают, что португальский футбол должен готовиться к крупнейшему коммерческому кризису в своей истории. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным исполнительного директора Португальского института маркетингового управления (ИПАМ) Даниэля Са, бренд национальной сборной на протяжении последних двадцати лет был практически полностью связан с 39-летним нападающим. По мнению эксперта, уход Роналду окажет катастрофическое влияние не только на результаты на поле, но и на источники доходов федерации.

Снижение стоимости бренда и новая стратегия

В интервью информационному агентству Луса Даниэль Са подчеркнул, что личный бренд Роналду сильнее, чем сборная Португалии и многие другие команды вместе взятые. По его словам, в день, когда футболист завершит карьеру, португальский футбол окажется на эскалаторе, движущемся вниз с большой скоростью.

«Это будет трагедия не со спортивной точки зрения, а с точки зрения анализа бренда. Многие до сих пор не могут представить, насколько большого медийного внимания мы лишимся после его ухода. Именно благодаря ему федерация более 20 лет подписывала крупные контракты и зарабатывала огромные средства», — говорит эксперт.

По этой причине Португальской футбольной федерации уже сейчас необходимо работать над новым нарративом и стратегией для эпохи «пост-Роналду». Федерация должна перестать зависеть только от одного человека и предложить спонсорам и болельщикам другие аргументы.

Империя вне поля

Криштиану Роналду, выступающий сейчас за клуб «Аль-Наср», является не просто футболистом, а крупнейшей медийной фигурой в мире. Количество его подписчиков в социальных сетях и портфель рекламных контрактов не имеют аналогов. Эксперт отмечает, что личный бренд Роналду продолжит расти даже после того, как он повесит бутсы на гвоздь.

Инвестиции Роналду в различные сферы и статус самого популярного человека в мире обеспечат ему коммерческий успех и после завершения карьеры в сборной. Однако для сборной Португалии поиск новой звезды, способной заменить фигуру такого масштаба, остается практически невыполнимой задачей.

Напомним, что Криштиану Роналду в недавнем интервью подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним, однако он не назвал точных сроков завершения своей карьеры в национальной команде.