После ухода Криштиану Роналду португальский футбол ждет экономический кризис

·317·Спорт
После ухода Криштиану Роналду португальский футбол ждет экономический кризис

После того как легендарный капитан сборной Португалии Криштиану Роналду завершит свою карьеру на международной арене, национальная футбольная федерация (ФПФ) может столкнуться с серьезными финансовыми и медийными потерями. Ведущие эксперты в области маркетинга предупреждают, что португальский футбол должен готовиться к крупнейшему коммерческому кризису в своей истории. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным исполнительного директора Португальского института маркетингового управления (ИПАМ) Даниэля Са, бренд национальной сборной на протяжении последних двадцати лет был практически полностью связан с 39-летним нападающим. По мнению эксперта, уход Роналду окажет катастрофическое влияние не только на результаты на поле, но и на источники доходов федерации.

Снижение стоимости бренда и новая стратегия

В интервью информационному агентству Луса Даниэль Са подчеркнул, что личный бренд Роналду сильнее, чем сборная Португалии и многие другие команды вместе взятые. По его словам, в день, когда футболист завершит карьеру, португальский футбол окажется на эскалаторе, движущемся вниз с большой скоростью.

«Это будет трагедия не со спортивной точки зрения, а с точки зрения анализа бренда. Многие до сих пор не могут представить, насколько большого медийного внимания мы лишимся после его ухода. Именно благодаря ему федерация более 20 лет подписывала крупные контракты и зарабатывала огромные средства», — говорит эксперт.

По этой причине Португальской футбольной федерации уже сейчас необходимо работать над новым нарративом и стратегией для эпохи «пост-Роналду». Федерация должна перестать зависеть только от одного человека и предложить спонсорам и болельщикам другие аргументы.

Империя вне поля

Криштиану Роналду, выступающий сейчас за клуб «Аль-Наср», является не просто футболистом, а крупнейшей медийной фигурой в мире. Количество его подписчиков в социальных сетях и портфель рекламных контрактов не имеют аналогов. Эксперт отмечает, что личный бренд Роналду продолжит расти даже после того, как он повесит бутсы на гвоздь.

Инвестиции Роналду в различные сферы и статус самого популярного человека в мире обеспечат ему коммерческий успех и после завершения карьеры в сборной. Однако для сборной Португалии поиск новой звезды, способной заменить фигуру такого масштаба, остается практически невыполнимой задачей.

Напомним, что Криштиану Роналду в недавнем интервью подтвердил, что чемпионат мира 2026 года станет для него последним, однако он не назвал точных сроков завершения своей карьеры в национальной команде.

Криштиану РоналдуПортугалияФутболТрансферМаркетинг
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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