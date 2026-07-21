Неймар продолжает карьеру в большом футболе: бразильская звезда вернулся к тренировкам с Сантосом

·59·Спорт
Неймар продолжает карьеру в большом футболе: бразильская звезда вернулся к тренировкам с Сантосом

Легендарный нападающий сборной Бразилии Неймар вернулся на зеленый газон после неудачного выступления на чемпионате мира 2026 года и заявления о завершении международной карьеры. Опытный футболист приступил к тренировкам в составе своего родного клуба — «Сантоса». Об этом сообщает издание Goal.com. сообщает издание.

В видеороликах, опубликованных Неймаром на своей странице в Instagram, видно, что его физическая форма значительно улучшилась, а настроение находится на отличном уровне. В ходе тренировочного процесса форвард не только работал в общей группе, но и порадовал болельщиков своими фирменными финтами и точными ударами по воротам. Ожидается, что это возвращение станет мощным импульсом для «Сантоса» в самый ответственный момент сезона.

Болезненный финал на чемпионате мира

Напомним, что в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года сборная Бразилии неожиданно уступила Норвегии со счетом 1:2 и покинула турнир. В том матче Неймар забил гол с пенальти, доведя количество своих мячей за национальную команду до 80 и укрепив статус лучшего бомбардира в истории страны.

Однако ранний вылет с турнира и проблемы, связанные с травмами, вынудили 34-летнюю звезду принять твердое решение. После игры он не смог сдержать слез и объявил о завершении карьеры в сборной. «Все кончено», — кратко резюмировал тогда футболист. Теперь Неймар, сосредоточивший все внимание на клубной карьере, намерен вывести «Сантос» из сложной ситуации.

Роль спасителя для «Сантоса»

В настоящее время «Сантос» находится в непростом положении в бразильской Серии А. После 19 матчей команда набрала всего 21 очко и занимает 15-ю строчку в турнирной таблице. В ближайшей части сезона команду ждет важный матч в рамках Южноамериканского кубка (Копа Судамерикана) против венесуэльского клуба «Универсидад Сентраль де Венесуэла».

Руководство клуба и тренерский штаб верят, что возвращение Неймара значительно повысит атакующий потенциал команды. Ниже представлены ближайшие планы «Сантоса»:

  • Выезд в Венесуэлу и матч с «Универсидад Сентраль Венесуэла»;
  • Матч чемпионата Бразилии против аутсайдера «Шапекоэнсе»;
  • Подготовка к перенесенному дерби против «Сан-Паулу».
Профессиональный подход Неймара и его активность на тренировках показывают, что он не намерен полностью уходить из большого футбола. Для бразильских болельщиков он остается не только легендой, но и лидером, способным повести команду за собой в трудные времена. Теперь его главная задача — поднять «Сантос» из нижней части таблицы и добиться успеха на международной арене.

НеймарСантосБразилияФутболТрансфер
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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