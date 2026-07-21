Винисиус Жуниор изменил внешность: бразильская звезда прибег к пластической хирургии

·310·Спорт
Винисиус Жуниор изменил внешность: бразильская звезда прибег к пластической хирургии

Нападающий мадридского «Реал Мадрида» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поразил футбольную общественность резкими переменами во внешности. Один из самых талантливых и обсуждаемых футболистов мира предстал в новом образе после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На мундиале, который принимали США, Мексика и Канада, сборная Бразилии неожиданно уступила Норвегии в 1/8 финала со счетом 1:2 и досрочно покинула турнир. После соревнований Винисиус Жуниор опубликовал в своем Instagram фотографию с супругой. На этом снимке фанаты заметили, что черты лица футболиста заметно изменились.

Детали тайной операции

Согласно информации бразильского издания ТМК, Винисиус Жуниор прошел косметическую процедуру в одной из специализированных клиник города Гояния, чтобы улучшить свою внешность. В сообщении говорится, что футболист сделал пластическую операцию по коррекции челюсти (подбородка) и изменил ее форму.

Администрация клиники приняла чрезвычайные меры безопасности, чтобы сохранить визит бразильской звезды в тайне. В частности, сотрудникам учреждения было строго запрещено фотографировать Винисиуса Жуниора, снимать его на видео или распространять любую информацию о его визите в СМИ.

Такие меры были приняты для обеспечения конфиденциальности частной жизни футболиста и во избежание внимания общественности до полного восстановления после хирургического вмешательства. Тем не менее, новые фотографии в социальных сетях показали, что изменения во внешности игрока скрыть невозможно.

Действия представителей «Реал Мадрида» всегда находятся в центре внимания футбольных болельщиков, в том числе и в Узбекистане. Решение Винисиуса Жуниора было воспринято в социальных сетях неоднозначно. Некоторые расценили это как простую смену имиджа, другие же подчеркивают, что футболисту следует сосредоточиться на игре на поле.

В настоящее время Винисиус Жуниор вернулся в Мадрид для подготовки к новому сезону и участия в матчах за свой клуб. Время покажет, насколько его новый облик повлияет на игру на поле и поможет ли он его психологическому состоянию.

Винисиус ЖуниорРеал МадридФутболПластическая хирургияБразилия
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»