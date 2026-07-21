Нападающий мадридского «Реал Мадрида» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поразил футбольную общественность резкими переменами во внешности. Один из самых талантливых и обсуждаемых футболистов мира предстал в новом образе после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На мундиале, который принимали США, Мексика и Канада, сборная Бразилии неожиданно уступила Норвегии в 1/8 финала со счетом 1:2 и досрочно покинула турнир. После соревнований Винисиус Жуниор опубликовал в своем Instagram фотографию с супругой. На этом снимке фанаты заметили, что черты лица футболиста заметно изменились.

Детали тайной операции

Согласно информации бразильского издания ТМК, Винисиус Жуниор прошел косметическую процедуру в одной из специализированных клиник города Гояния, чтобы улучшить свою внешность. В сообщении говорится, что футболист сделал пластическую операцию по коррекции челюсти (подбородка) и изменил ее форму.

Администрация клиники приняла чрезвычайные меры безопасности, чтобы сохранить визит бразильской звезды в тайне. В частности, сотрудникам учреждения было строго запрещено фотографировать Винисиуса Жуниора, снимать его на видео или распространять любую информацию о его визите в СМИ.

Такие меры были приняты для обеспечения конфиденциальности частной жизни футболиста и во избежание внимания общественности до полного восстановления после хирургического вмешательства. Тем не менее, новые фотографии в социальных сетях показали, что изменения во внешности игрока скрыть невозможно.

Действия представителей «Реал Мадрида» всегда находятся в центре внимания футбольных болельщиков, в том числе и в Узбекистане. Решение Винисиуса Жуниора было воспринято в социальных сетях неоднозначно. Некоторые расценили это как простую смену имиджа, другие же подчеркивают, что футболисту следует сосредоточиться на игре на поле.

В настоящее время Винисиус Жуниор вернулся в Мадрид для подготовки к новому сезону и участия в матчах за свой клуб. Время покажет, насколько его новый облик повлияет на игру на поле и поможет ли он его психологическому состоянию.