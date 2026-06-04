Трансфер Бернарду Силвы: «Барселона» вынуждена ждать

·33·Спорт
Трансфер Бернарду Силвы: «Барселона» вынуждена ждать

«Барселона» сделала подписание контракта с Бернарду Силвой своей главной трансферной целью, однако ожидается, что этот процесс затянется. Опытный футболист не спешит с принятием решения о следующем шаге. Агент игрока Жорже Мендеш сообщил эксперту по трансферам Фабрицио Романо: «Бернарду примет окончательное решение после чемпионата мира». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным Фабрицио Романо, борьба за талантливого плеймейкера все еще открыта. Став свободным агентом после успешных девяти лет в «Манчестер Сити», игрок сборной Португалии предпочитает переезд в Испанию. В «Барселоне» все готово: по информации радио РАК1, главный тренер Ханси Флик уже дал согласие на трансфер 31-летнего футболиста.

Издание Mundo Deportivo добавляет, что «Барселона» является главным фаворитом в этой трансферной гонке. Бернарду Силва готов к значительному снижению зарплаты ради перехода на «Камп Ноу». Однако появление на рынке свободного агента такого уровня привлекает внимание других грандов. В настоящее время серьезную борьбу за футболиста ведут «Атлетико Мадрид» и «Ювентус».

Бернарду Силва выступал на стадионе «Этихад» с 2017 года, сыграв ключевую роль в создании золотой эры команды под руководством Пепа Гвардиолы. В апреле клуб и футболист официально подтвердили, что расстанутся по окончании сезона. Прощаясь с болельщиками «Манчестер Сити», Силва отметил, что совместные достижения навсегда останутся в его сердце.

БарселонаБернардо СилваМанчестер СитиПортугалияИспания
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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