ФИФА выставляет на продажу газон стадиона, где прошел финал
ФИФА нашла еще один необычный способ получения дохода после чемпионата мира. Теперь фрагменты газона со стадиона, где проходил финальный матч, будут выставлены на продажу в качестве эксклюзивных сувениров для футбольных болельщиков.
Сообщается, что настоящие куски газона, взятые с поля стадиона МетЛифе в штате Нью-Джерси (США), где состоялся финал ЧМ, будут помещены в специальные прозрачные акриловые капсулы. Планируется, что каждый сувенир будет сопровождаться уникальным сертификатом подлинности.
Всего из этой коллекции будет выпущено 2 026 экземпляров. Стоимость обычных вариантов начинается от 450 долларов, а премиальные наборы, дополненные памятными предметами и специальными украшениями, оцениваются в сумму до 3 тысяч долларов.
Ожидается, что данная инициатива вызовет большой интерес среди футбольных фанатов. Таким образом, ФИФА превращает газон стадиона, принявшего финал, в ценный коллекционный сувенир, создавая новый источник дохода.
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