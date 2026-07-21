Арсенал начал переговоры с Ньюкаслом по трансферу Бруно Гимарайнса

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Арсенал» предпринимает активные шаги по усилению состава. Лондонский клуб начал официальные переговоры о трансфере полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. Сам бразильский футболист уже сообщил руководству о своем желании присоединиться к «канонирам» перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно информации издания Те Сун, ранее переговоры по этому трансферу велись только через посредников. Несмотря на то, что руководство «Ньюкасла» пыталось удержать игрока, прямое обращение «Арсенала» изменило ситуацию. 28-летний футболист готов открыть новую страницу в своей карьере и оказывает давление, чтобы трансфер состоялся.

Трансферная стоимость и конкуренция

На данный момент «Арсенал» готов предложить за бразильскую звезду 60 миллионов фунтов стерлингов. Однако ожидается, что « Ньюкасл » потребует гораздо большую сумму за своего ведущего игрока. Несмотря на то, что переговоры обещают быть сложными, лондонцы надеются достичь соглашения до закрытия трансферного окна.

Интерес команды Микеля Артеты к усилению центра полузащиты не случаен. Ранее «Арсенал» проиграл «Челси» в борьбе за трансфер Моргана Роджерса. Кроме того, запрашиваемая цена в 85 миллионов фунтов за Матеуса Фернандеса оказалась слишком высокой для клуба. По этой причине вариант с Бруно Гимарайнсом сейчас является для команды приоритетным.

Новости линии атаки

В то время как переговоры по полузащите продолжаются, «Арсенал» уже успел усилить линию атаки. Клуб достиг соглашения о трансфере вингера «Брюгге» Христоса Цолиса за 34 миллиона фунтов. Сообщается, что футболист прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра, и подписание контракта ожидается в ближайшее время.

«Арсенал» начнет новый сезон 21 августа домашним матчем против вернувшегося в Премьер-лигу «Ковентри Сити». «Ньюкасл» же двумя днями позже примет «Ливерпуль». Оба клуба стремятся полностью укомплектовать состав до старта чемпионата. Трансфер Гимарайнса остается одной из самых громких сделок, которая должна решиться в ближайшие дни.