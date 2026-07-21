Арсенал начал переговоры с Ньюкаслом по трансферу Бруно Гимарайнса

·85·Спорт
Арсенал начал переговоры с Ньюкаслом по трансферу Бруно Гимарайнса

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Арсенал» предпринимает активные шаги по усилению состава. Лондонский клуб начал официальные переговоры о трансфере полузащитника «Ньюкасла» Бруно Гимарайнса. Сам бразильский футболист уже сообщил руководству о своем желании присоединиться к «канонирам» перед началом нового сезона. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно информации издания Те Сун, ранее переговоры по этому трансферу велись только через посредников. Несмотря на то, что руководство «Ньюкасла» пыталось удержать игрока, прямое обращение «Арсенала» изменило ситуацию. 28-летний футболист готов открыть новую страницу в своей карьере и оказывает давление, чтобы трансфер состоялся.

Трансферная стоимость и конкуренция

На данный момент «Арсенал» готов предложить за бразильскую звезду 60 миллионов фунтов стерлингов. Однако ожидается, что «Ньюкасл» потребует гораздо большую сумму за своего ведущего игрока. Несмотря на то, что переговоры обещают быть сложными, лондонцы надеются достичь соглашения до закрытия трансферного окна.

Интерес команды Микеля Артеты к усилению центра полузащиты не случаен. Ранее «Арсенал» проиграл «Челси» в борьбе за трансфер Моргана Роджерса. Кроме того, запрашиваемая цена в 85 миллионов фунтов за Матеуса Фернандеса оказалась слишком высокой для клуба. По этой причине вариант с Бруно Гимарайнсом сейчас является для команды приоритетным.

Новости линии атаки

В то время как переговоры по полузащите продолжаются, «Арсенал» уже успел усилить линию атаки. Клуб достиг соглашения о трансфере вингера «Брюгге» Христоса Цолиса за 34 миллиона фунтов. Сообщается, что футболист прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра, и подписание контракта ожидается в ближайшее время.

«Арсенал» начнет новый сезон 21 августа домашним матчем против вернувшегося в Премьер-лигу «Ковентри Сити». «Ньюкасл» же двумя днями позже примет «Ливерпуль». Оба клуба стремятся полностью укомплектовать состав до старта чемпионата. Трансфер Гимарайнса остается одной из самых громких сделок, которая должна решиться в ближайшие дни.

АрсеналНьюкаслБруно ГимарайнсТрансферАнглийская Премьер-лига
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ферран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖФерран Торрес на пороге ухода из Барселоны: звезда сборной Испании может перейти в ПСЖСегодня, 23:00Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Андерсон обошел всех: Футболисты, прибавившие в цене больше всех...Сегодня, 22:464 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...4 гола от АГМК, камбэк «Андижана»: итоги 13-го тура...Сегодня, 22:395 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферы5 ключевых задач в летних планах Реал Мадрида: Винисиус Жуниор и новые трансферыСегодня, 21:39Ферран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныФерран Торрес: от героя чемпионата мира до загадки для БарселоныСегодня, 21:38Аль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюАль-Хиляль готовит трансферную бомбу: Крисенсио Саммервилл направляется в Саудовскую АравиюСегодня, 21:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»