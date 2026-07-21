Винисиус во время отпуска сделал коррекцию подбородка
Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор во время отпуска решил изменить свою внешность. По данным ТМК, футболист прошел косметическую процедуру по коррекции области подбородка.
Источник сообщает, что игрок провел данную процедуру в одной из клиник бразильского города Гояния. На данный момент ни сам Винисиус, ни его представители не дали официальных комментариев по поводу деталей процедуры.
Процедура была проведена после мундиаля
Винисиус ушел в отпуск после завершения своего участия в ЧМ-2026. Согласно сообщениям, сначала он отдыхал в Европе вместе с Вирджинией, а затем вернулся в Бразилию и обратился в косметическую клинику.
Подробная информация о том, какой именно тип процедуры прошел футболист и сколько времени потребуется для сохранения результата, не приводится.
В распространившихся сообщениях говорится лишь о том, что была проведена косметическая процедура, направленная на коррекцию формы подбородка.
Бразилия рано покинула мундиаль
Хотя сборная Бразилии приехала на чемпионат мира 2026 года в качестве одного из главных фаворитов, она попрощалась с турниром на ранней стадии плей-офф.
В 1/8 финала команда уступила Норвегии со счетом 1:2. После этого результата бразильские футболисты ушли в отпуск перед началом клубного сезона.
Винисиус также на некоторое время отошел от футбола, уделив время отдыху и личным делам.
В «Реале» начинается подготовка к новому сезону
Ожидается, что после окончания отпуска Винисиус вернется в расположение мадридского клуба и присоединится к предсезонной подготовке.
Свой первый официальный матч в новом сезоне «Реал» проведет 22 августа. Мадридцы на выезде встретятся с «Эспаньолом».
Винисиус остается одним из ключевых игроков атакующей линии команды. Поэтому для болельщиков важнее его косметических изменений будет то, в какой физической форме он начнет новый сезон.
Решение футболиста вызвало дискуссии
Любые изменения во внешности известных спортсменов быстро становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Новость о коррекции подбородка Винисиуса также вызвала различные мнения среди фанатов.
Однако косметическая процедура является личным выбором футболиста. Теперь основное внимание будет приковано к его возвращению в «Реал» после отпуска и его игре в новом сезоне.
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