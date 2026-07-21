Винисиус во время отпуска сделал коррекцию подбородка

·854·Мир
Винисиус во время отпуска сделал коррекцию подбородка

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор во время отпуска решил изменить свою внешность. По данным ТМК, футболист прошел косметическую процедуру по коррекции области подбородка.

Источник сообщает, что игрок провел данную процедуру в одной из клиник бразильского города Гояния. На данный момент ни сам Винисиус, ни его представители не дали официальных комментариев по поводу деталей процедуры.

Процедура была проведена после мундиаля

Винисиус ушел в отпуск после завершения своего участия в ЧМ-2026. Согласно сообщениям, сначала он отдыхал в Европе вместе с Вирджинией, а затем вернулся в Бразилию и обратился в косметическую клинику.

Подробная информация о том, какой именно тип процедуры прошел футболист и сколько времени потребуется для сохранения результата, не приводится.

В распространившихся сообщениях говорится лишь о том, что была проведена косметическая процедура, направленная на коррекцию формы подбородка.

Бразилия рано покинула мундиаль

Хотя сборная Бразилии приехала на чемпионат мира 2026 года в качестве одного из главных фаворитов, она попрощалась с турниром на ранней стадии плей-офф.

В 1/8 финала команда уступила Норвегии со счетом 1:2. После этого результата бразильские футболисты ушли в отпуск перед началом клубного сезона.

Винисиус также на некоторое время отошел от футбола, уделив время отдыху и личным делам.

В «Реале» начинается подготовка к новому сезону

Ожидается, что после окончания отпуска Винисиус вернется в расположение мадридского клуба и присоединится к предсезонной подготовке.

Свой первый официальный матч в новом сезоне «Реал» проведет 22 августа. Мадридцы на выезде встретятся с «Эспаньолом».

Винисиус остается одним из ключевых игроков атакующей линии команды. Поэтому для болельщиков важнее его косметических изменений будет то, в какой физической форме он начнет новый сезон.

Решение футболиста вызвало дискуссии

Любые изменения во внешности известных спортсменов быстро становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Новость о коррекции подбородка Винисиуса также вызвала различные мнения среди фанатов.

Однако косметическая процедура является личным выбором футболиста. Теперь основное внимание будет приковано к его возвращению в «Реал» после отпуска и его игре в новом сезоне.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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