Женщина, которую не приняли на работу, разгромила кофейню

В бразильском городе Сан-Паулу агрессивные действия женщины, которой отказали в приеме на работу, вызвали широкий резонанс в социальных сетях.

По словам женщины, она отработала в кофейне полную смену, выполнив все поставленные задачи. Однако в конце рабочего дня руководство заведения сообщило ей, что не будет принимать её на работу. Женщина заявила, что весь день работала бесплатно и что с ней обращались «как с рабом».

После этого разъяренная женщина начала крушить мебель в кофейне, повредила оборудование и в ходе конфликта угрожала менеджеру ножом. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По данному факту ведется расследование. Распространенные видеоролики вызвали жаркие споры среди интернет-пользователей.