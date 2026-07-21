Впервые в истории чемпионатов мира матч пройдет на «небесном» стадионе

Саудовская Аравия планирует построить к чемпионату мира по футболу 2034 года стадион, не имеющий аналогов в мире. В рамках проекта арена будет возведена на крыше футуристического мегакомплекса «Те Лине» на высоте 350 метров над уровнем земли.

Согласно имеющимся данным, стадион сможет вместить более 46 тысяч болельщиков. Во время матчей зрители будут наблюдать за игрой словно в небесах, над облаками. С арены также будет открываться уникальный панорамный вид на город.

Авторы проекта подчеркивают, что этот стадион объединит в себе современную архитектуру, передовые технологии и экологические решения. Планируется, что спортивный комплекс будет полностью работать на возобновляемых источниках энергии, и ожидается, что он станет одним из самых примечательных сооружений чемпионата мира 2034 года. Сообщается, что этот проект подарит футбольным болельщикам совершенно новый и незабываемый опыт просмотра матчей.