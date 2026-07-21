Гол Шомуродова может стать самым красивым на ЧМ–2026

Гол капитана сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова в ворота Демократической Республики Конго был включен в число финальных претендентов на звание самого красивого гола ЧМ–2026.

ФИФА отобрала 12 лучших голов, забитых по ходу турнира. Победитель будет определен путем 48-часового голосования болельщиков.

Шомуродов забил с неожиданного угла

Эльдор Шомуродов открыл счет на 10-й минуте матча третьего тура группового этапа против ДР Конго.

Узбекский нападающий нанес неожиданный удар с острого и сложного угла, перебросив мяч через вратаря прямо в ворота. Гол привлек внимание болельщиков своей техникой исполнения, сложностью ситуации и быстротой принятия решения нападающим.

Ранее этот удар уже был признан самым красивым голом группового этапа мундиаля. Теперь он поборется за звание лучшего гола всего турнира.

Шомуродов конкурирует с мировыми звездами

В итоговый список, составленный ФИФА, вошли голы 12 футболистов. Шомуродов будет соперничать с такими известными игроками, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем и Хулиан Альварес.

Полный список номинантов:

Карим Алайбегович — Босния и Hzеговина, против Катара; Хулиан Альварес — Аргентина, против Швейцарии; Джуд Беллингем — Англия, против Франции; Сидни Кабрал — Кабо-Верде, против Аргентины; Эрлинг Холанд — Норвегия, против Бразилии; Вильсон Изидор — Гаити, против Марокко; Элайджа Джаст — Новая Зеландия, против Ирана; Дайдзэн Маэда — Япония, против Швеции; Килиан Мбаппе — Франция, против Сенегала; Лионель Месси — Аргентина, против Алжира; Эльдор Шомуродов — Узбекистан, против ДР Конго; Ферран Торрес — Испания, против Аргентины.

Победный гол в финале также среди номинантов

Среди претендентов есть и решающий гол Феррана Торреса в ворота сборной Аргентины в финале ЧМ–2026.

Основное время матча между Испанией и Аргентиной завершилось со счетом 0:0, а единственный гол, забитый Торресом в дополнительное время, принес испанцам чемпионский титул.

Включение удара Шомуродова в один список с голами такой исторической значимости стало большим индивидуальным признанием для узбекского футболиста.

Голосование продлится 48 часов

Окончательное решение в определении самого красивого гола зависит от болельщиков. Процесс голосования на платформе ФИФА продлится 48 часов.

Проголосовать за гол Эльдора Шомуродова можно по следующей ссылке:

хттпс://плай.fifa.ком/готт/

Хотя сборная Узбекистана не смогла добиться ожидаемого результата на ЧМ–2026, этот удар Шомуродова остался одним из самых ярких моментов первого мундиаля для страны.

Теперь, если узбекские болельщики проявят активность, гол Эльдора Шомуродова может обойти Месси, Мбаппе, Холанда и героя финала Торреса, став лучшим голом ЧМ–2026.