ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова

Защитник национальной сборной Узбекистана и английского клуба «Манчестер Сити» Абдуқодир Ҳусанов продемонстрировал высокие статистические показатели на чемпионате мира 2026 года, став одним из самых ярких и успешных футболистов турнира.

Zamin.уз, опираясь на официальную аналитику ФИФА, представляет подробности впечатляющих цифр и рекордов 22-летнего узбекского защитника на мундиале.

В тройке лидеров по количеству передач!

Согласно данным ФИФА, Абдуқодир Ҳусанов занял шестое место по количеству передач (пасов) среди всех футболистов, принимавших участие в соревновании.

Среди защитников: Абдукодир вошел в тройку лучших (Топ-3) по этому показателю.

Роль на поле: Эти цифры показывают, что Ҳусанов был не только надежной опорой в обороне, но и ключевой фигурой в организации и начале атак сборной Узбекистана.

36,46 км/ч: Один из самых быстрых футболистов мундиаля

Абдуқодир Ҳусанов также заслужил особое признание благодаря своим физическим данным и скорости на поле. В ходе матчей ЧМ-2026 узбекский защитник развил скорость 36,46 километра в час, прочно закрепившись в числе самых быстрых игроков всего турнира.

Игра без мяча и прессинг: Заставлял соперников ошибаться

Ҳусанов продемонстрировал жесткую и агрессивную игру против нападающих таких сильных сборных, как Колумбия, Португалия и Демократическая Республика Конго:

11 раз заставлял футболистов соперника ошибаться под давлением;

в 23 случаях оказывал значительное давление (прессинг) на соперника;

8 раз применял прямой прессинг на игрока, владеющего мячом.

В ходе матчей соперники 6 раз нарушали правила против Абдукодира, а сам защитник, вступавший в жесткую борьбу, дважды был предупрежден желтой карточкой.

Тактические действия и открывания в свободные зоны

За время турнира Ҳусанов совершил 16 активных открываний (движений) для получения мяча от партнеров и преодоления прессинга:

в 13 эпизодах выходил на позицию перед мячом;

2 раза прорывался за спину обороны соперника;

1 раз находил свободную зону между линиями.

7 из этих действий были выполнены в рамках тактической структуры команды, а 9 — ситуативно, вне структуры. Этот показатель доказывает, что Абдукодир отлично чувствует поле и оказывает неоценимую помощь сборной в выходе из-под прессинга соперника.

Основные показатели Абдукодира Ҳусанова на ЧМ-2026

Тип показателя Статистические данные Максимальная скорость 36,46 км/ч Место по передачам 6-е место среди всех игроков, Топ-3 среди защитников Принуждение соперника к ошибке 11 раз Значительное давление/Прессинг 23 случая Открывания для приема мяча 16 раз Фолы против него 6 раз

Успешные шаги в «Манчестер Сити»

Напомним, что Абдуқодир Ҳусанов с 20 января 2025 года защищает честь гранда английского футбола — «Манчестер Сити». Он вошел в историю как первый узбекский футболист, вышедший на поле в Английской Премьер-лиге (АПЛ) и выигравший трофей.

В прошлом сезоне талантливый защитник в составе «горожан» стал победителем Кубка Англии и Кубка английской лиги, завоевав свои первые престижные трофеи в Европе.