Вальверде может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Трансферный рынок в европейском футболе накаляется. Особенно «охота» за игроками между грандами всегда полна эмоций и неожиданных новостей для болельщиков. Ожидается, что следующая громкая трансферная бомба разорвется между Мадридом и Манчестером. Согласно последним данным авторитетного испанского издания «Эл Чирингуито», полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде вполне может вскоре перебраться в Английскую Премьер-лигу.

«Горожане» делают страшное и официальное предложение

Действующий лидер английского футбола «Манчестер Сити» строит серьезные планы по усилению центра поля. По словам инсайдеров, «горожане» готовы потратить на этот трансфер целых 90 миллионов евро огромных средств.

Уругвайская звезда, ставшая настоящим сердцем и одним из лидеров «королевского клуба», сейчас является главной и приоритетной целью команды Энцо Марески в летнее трансферное окно.

Неопределенное будущее в Мадриде и конфликт с Тчуамени

Возникает закономерный вопрос: почему «Реал» должен отпускать своего лидера? Дело в том, что атмосфера в лагере мадридцев немного накалилась. После шумных конфликтов с партнером по команде Орельеном Тчуамени будущее Вальверде на «Сантьяго Бернабеу» остается туманным и под вопросом. Английский клуб хочет воспользоваться этой неблагоприятной ситуацией.

Вальверде — не просто обычный футболист, а настоящий «двигатель» на поле. Давайте взглянем на его впечатляющую и продуктивную статистику за прошлый сезон:

Показатели Результат (сезон 2025/2026) Всего матчей (все турниры) 49 игр Забитые голы 9 голов Голевые передачи (ассисты) 13 передач

Настоящая интрига для болельщиков

Переход 27-летнего уругвайского полузащитника, находящегося на пике формы, в Туманный Альбион может полностью изменить расстановку сил в мировом футболе. Всем очень интересно, какой ответ даст президент «Реал Мадрид» Флорентино Перес на это горячее предложение «Манчестер Сити».

Мнение редакции: Трансфер Федерико точно поднимет уровень АПЛ еще на ступень. Однако трудно поверить, что болельщики «Реала» легко отпустят своего любимца. Будем следить за развитием событий!

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