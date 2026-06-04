Лиам Делап хочет остаться в «Челси» и завоевать доверие Хаби Алонсо

Лиам Делап решил остаться в составе «Челси» как минимум еще на один сезон, чтобы дать достойный ответ критикам после неудачного дебютного года. 23-летний нападающий готов бороться за свое место в западном Лондоне, несмотря на жесткую конкуренцию и травмы, ограничившие его возможности. По данным BBC, футболист не намерен покидать клуб. Об этом сообщает Goal.com .

Делап, ранее выступавший за «Манчестер Сити», был куплен за 30 миллионов фунтов, однако его показатели оказались значительно ниже ожиданий. В прошлом сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, забив всего 2 гола. Особенно негативно на его репутации сказались один гол в Английской Премьер-лиге и 26-матчевая безголевая серия в конце сезона. Тем не менее, недавно он купил дом недалеко от Лондона, продемонстрировав свои долгосрочные планы.

Нападающий с энтузиазмом ждет работы под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо, который приступит к обязанностям 1 июля. Однако конкуренция в составе «Челси» усилилась. Жоау Педро, приобретенный у «Брайтона» за 55 миллионов фунтов, прочно закрепился в стартовом составе. Ситуацию Делапа также усложняет ожидаемое возвращение Николя Жаксона из «Баварии».

Клуб вынужден сократить состав, так как в следующем сезоне не будет выступать в еврокубках. Более низкая трансферная стоимость Делапа по сравнению с другими звездами может сделать его продажу удобным вариантом. В настоящее время «Ньюкасл Юнайтед» внимательно следит за ситуацией и рассматривает возможность приглашения нападающего.