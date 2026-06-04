Ливерпуль усилил борьбу за звезду немецкого футбола Кеннета Айххорна

«Ливерпуль» активизировал переговоры о трансфере полузащитника «Герты» Кеннета Айххорна. По данным источников, мерсисайдцы стремятся опередить конкурентов в борьбе за 16-летнего таланта. Как сообщает Флориан Плеттенберг, в последние дни стороны провели новый раунд переговоров. Об этом пишет Goal.com сообщает .

В настоящее время Кеннет Айххорн считается одним из самых перспективных молодых футболистов Германии. «Ливерпуль» рассматривает его как ключевую часть долгосрочного проекта. Сообщается, что клубы Английской Премьер-лиги готовы потратить на этот трансфер около 20 миллионов евро. Это свидетельствует о значительном росте рыночной стоимости игрока.

Такие гранды Бундеслиги, как «Бавария» и дортмундская «Боруссия», также проявляли интерес к футболисту, однако из-за высоких финансовых требований они близки к выходу из гонки. В частности, «Бавария» не хотела платить крупный бонус за подписание контракта и общую сумму, запрашиваемую за 16-летнего игрока. Это обстоятельство дает преимущество английским клубам с более широкими финансовыми возможностями.

Согласно правилам Брексита, Айххорн не сможет участвовать в официальных матчах в Англии, пока не достигнет 18 лет в июле 2027 года. По этой причине «Ливерпуль» рассматривает вариант покупки игрока с последующей арендой в «Байере» для продолжения его развития. Аналогичную стратегию планирует и «Манчестер Сити», что еще больше накаляет обстановку на трансферном рынке.