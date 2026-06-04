Жозе Моуринью подал жалобу в ЕСПЧ на Турцию

Известный португальский специалист Жозе Моуринью перевел конфликт с турецкими футбольными чиновниками на новый уровень. Тренер, который сейчас является главным кандидатом на пост наставника «Реал Мадрид», подал официальную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявив о нарушении своих фундаментальных прав во время работы в клубе «Фенербахче». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Жозе Моуринью, покинувший «Фенербахче» в августе 2025 года, оспаривает дисциплинарные санкции, примененные к нему Турецкой футбольной федерацией (ТФФ). Эта правовая борьба началась в ноябре 2024 года после победы над «Трабзонспором». Тогда тренер был дисквалифицирован на один матч и оштрафован на крупную сумму за критику системы VAR и местного футбола.

В документах, представленных в Страсбургский суд, Жозе Моуринью выразил сомнения в прозрачности и беспристрастности турецкой спортивной судебной системы. По словам опытного тренера, футбольные органы в Турции не являются независимыми, а его право на свободу слова было нарушено за критику стандартов судейства в Суперлиге. Он неоднократно указывал на системные проблемы в своих выступлениях.

Кроме того, Жозе Моуринью, являющийся основным конкурентом Флорентино Переса на выборах президента «Реал Мадрид», подчеркивает, что ему было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство. По словам тренера, ему не была предоставлена мотивировочная часть решения о наказании, что ограничило его возможности для правовой защиты.

Ожидается, что этот судебный процесс подвергнет международному экзамену дисциплинарные процедуры Турецкой футбольной федерации. Жозе Моуринью и его юристы считают, что Турция нарушила подписанные ею европейские протоколы по правам человека.