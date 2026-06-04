Душан Влахович может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге
Летний трансферный рынок европейского футбола находится на пороге очередного громкого и резонансного события. Туринский «Ювентус», гранд итальянской Серии А, и талантливый бомбардир сборной Сербии Душан Влахович близки к кардинальному повороту в карьере и смене клубной прописки. Согласно последним горячим данным авторитетного итальянского издания «Туттоспорт», лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к услугам сербского нападающего.
Лондонские «синие» намерены воспользоваться благоприятной ситуацией вокруг талантливого футболиста, который не может договориться с туринским клубом по контракту и желает уйти, чтобы быстрее привезти его на Туманный Альбион.
Грандиозная борьба европейских гигантов за бомбардира
Однако включение сербской «машины голов» в свой состав вряд ли станет легкой задачей для «Челси». Ведь на трансферном рынке выстроилась очередь и из других крупных претендентов:
Мадридский «Атлетико» активно изучает вариант с Влаховичем с целью усиления линии атаки;
Мюнхенская «Бавария» также очень хочет видеть сербского нападающего в своих рядах.
Источник особо отмечает, что финансовые возможности и предлагаемые средства этих клубов-претендентов значительно превосходят предложения еще одного представителя Италии — «Наполи».
Переговоры с «Ювентусом» зашли в тупик
Итак, что же стало причиной обсуждения этого трансфера? Ранее в спортивной прессе широко распространились сообщения о том, что официальные переговоры между руководством «Ювентуса» и футболистом по продлению действующего трудового соглашения полностью зашли в тупик. Из-за невозможности достичь согласия по финансовым условиям игрок принял решение покинуть команду.
Напомним, рослый и результативный нападающий Душан Влахович с 2022 года достойно защищает цвета туринского клуба, выступая в качестве главной ударной силы команды.
Текущий клуб футболиста
Клубы-претенденты
Основная причина трансфера
«Ювентус» (Турин)
«Челси», «Бавария», «Атлетико»
Провал переговоров по контракту
Интрига для болельщиков: Всем очень интересно, в каком чемпионате окажется Влахович, один из самых талантливых центральных нападающих мирового футбола. Победят ли в этой борьбе лондонские аристократы или верх возьмет мюнхенская немецкая машина? Скоро узнаем.
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