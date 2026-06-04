Душан Влахович может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге

·148·Спорт
Душан Влахович может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге
Аудиоверсия

Летний трансферный рынок европейского футбола находится на пороге очередного громкого и резонансного события. Туринский «Ювентус», гранд итальянской Серии А, и талантливый бомбардир сборной Сербии Душан Влахович близки к кардинальному повороту в карьере и смене клубной прописки. Согласно последним горячим данным авторитетного итальянского издания «Туттоспорт», лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к услугам сербского нападающего.

Лондонские «синие» намерены воспользоваться благоприятной ситуацией вокруг талантливого футболиста, который не может договориться с туринским клубом по контракту и желает уйти, чтобы быстрее привезти его на Туманный Альбион.

Грандиозная борьба европейских гигантов за бомбардира

Однако включение сербской «машины голов» в свой состав вряд ли станет легкой задачей для «Челси». Ведь на трансферном рынке выстроилась очередь и из других крупных претендентов:

  • Мадридский «Атлетико» активно изучает вариант с Влаховичем с целью усиления линии атаки;

  • Мюнхенская «Бавария» также очень хочет видеть сербского нападающего в своих рядах.

Источник особо отмечает, что финансовые возможности и предлагаемые средства этих клубов-претендентов значительно превосходят предложения еще одного представителя Италии — «Наполи».

Переговоры с «Ювентусом» зашли в тупик

Итак, что же стало причиной обсуждения этого трансфера? Ранее в спортивной прессе широко распространились сообщения о том, что официальные переговоры между руководством «Ювентуса» и футболистом по продлению действующего трудового соглашения полностью зашли в тупик. Из-за невозможности достичь согласия по финансовым условиям игрок принял решение покинуть команду.

Напомним, рослый и результативный нападающий Душан Влахович с 2022 года достойно защищает цвета туринского клуба, выступая в качестве главной ударной силы команды.

Текущий клуб футболиста

Клубы-претенденты

Основная причина трансфера

«Ювентус» (Турин)

«Челси», «Бавария», «Атлетико»

Провал переговоров по контракту

Интрига для болельщиков: Всем очень интересно, в каком чемпионате окажется Влахович, один из самых талантливых центральных нападающих мирового футбола. Победят ли в этой борьбе лондонские аристократы или верх возьмет мюнхенская немецкая машина? Скоро узнаем.

Следите за самыми свежими трансферными бомбами, неожиданными соглашениями и самыми горячими, захватывающими новостями из жизни ваших любимых команд вместе с нами на страницах Замин!

Душан ВлаховичЮвентусЧелсиСербияТурин
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дидье Дешам высказался после поражения от Кот-д’ИвуараСегодня, 05:20Флорентино Перес анонсировал трансфер в «Реал Мадрид» за 150 миллионов евроСегодня, 05:19Сборная Испании сыграла вничью с Ираком в неожиданном матчеСегодня, 05:04Бавария хочет сохранить свой талант: новый план для ИбрагимовичаСегодня, 04:33Бавария приняла окончательное решение по своему таланту Ариону ИбрагимовичуСегодня, 04:10
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов Центральной Азии
Испанское издание включило Хусанов в список тех, кто пропустит чемпионат мира
Европейские гранды проявляют интерес к Абдукодиру Хусанову
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Встреча Синдаров и Каспаров стала символом поколений
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Почему Гарри Кейн не реализовал пенальти? Раскрыта «грязная игра»