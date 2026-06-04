Душан Влахович может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге

Летний трансферный рынок европейского футбола находится на пороге очередного громкого и резонансного события. Туринский «Ювентус», гранд итальянской Серии А, и талантливый бомбардир сборной Сербии Душан Влахович близки к кардинальному повороту в карьере и смене клубной прописки. Согласно последним горячим данным авторитетного итальянского издания «Туттоспорт», лондонский «Челси» проявляет серьезный интерес к услугам сербского нападающего.

Лондонские «синие» намерены воспользоваться благоприятной ситуацией вокруг талантливого футболиста, который не может договориться с туринским клубом по контракту и желает уйти, чтобы быстрее привезти его на Туманный Альбион.

Грандиозная борьба европейских гигантов за бомбардира

Однако включение сербской «машины голов» в свой состав вряд ли станет легкой задачей для «Челси». Ведь на трансферном рынке выстроилась очередь и из других крупных претендентов:

Мадридский «Атлетико» активно изучает вариант с Влаховичем с целью усиления линии атаки;

Мюнхенская «Бавария» также очень хочет видеть сербского нападающего в своих рядах.

Источник особо отмечает, что финансовые возможности и предлагаемые средства этих клубов-претендентов значительно превосходят предложения еще одного представителя Италии — «Наполи».

Переговоры с «Ювентусом» зашли в тупик

Итак, что же стало причиной обсуждения этого трансфера? Ранее в спортивной прессе широко распространились сообщения о том, что официальные переговоры между руководством «Ювентуса» и футболистом по продлению действующего трудового соглашения полностью зашли в тупик. Из-за невозможности достичь согласия по финансовым условиям игрок принял решение покинуть команду.

Напомним, рослый и результативный нападающий Душан Влахович с 2022 года достойно защищает цвета туринского клуба, выступая в качестве главной ударной силы команды.

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Интрига для болельщиков: Всем очень интересно, в каком чемпионате окажется Влахович, один из самых талантливых центральных нападающих мирового футбола. Победят ли в этой борьбе лондонские аристократы или верх возьмет мюнхенская немецкая машина? Скоро узнаем.

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