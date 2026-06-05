Лионель Месси и Сон Хын Мин вошли в состав звёзд MLS

·75·Спорт
Лионель Месси и Сон Хын Мин вошли в состав звёзд MLS

Лионель Месси вошёл в состав команды звёзд MLS по итогам голосования среди болельщиков, игроков и представителей СМИ. Наряду с нападающим «Интер Майами», в стартовый состав на матч против звёзд Лиги МКс включён форвард «Лос-Анджелес» Сон Хын Мин. Также места в списке заняли игроки сборной США Тим Рим и Себастьян Берхальтер. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После определения стартовой одиннадцати, остальную часть команды сформируют главный тренер Дин Смит и комиссар лиги Дон Гарбер. Состав звёзд MLS выглядел мощно, как и ожидалось: вратарь Брайан Шваке; защитники Энтони Марканич, Мбекзели Мбокази, Тим Рим и Энди Нахар; полузащитники Себастьян Берхальтер, Завьер Гозо и Хани Мухтар; нападающие — Уго Кёйперс, Сон Хын Мин и Лионель Месси.

В этой символической сборной шесть дебютантов. Среди них особенно выделяется молодой талант Завьер Гозо, переход которого в «Астон Виллу» ожидается. Также Сон Хын Мин, пришедший в лигу прошлым летом, впервые удостоился такого признания. Марканич, Шваке, Кёйперс и Мбокази также впервые примут участие в Матче всех звёзд.

Для опытного защитника Тима Рима это второй вызов в карьере, однако в последний раз он попадал в состав звёзд MLS 15 лет назад, в 2011 году, выступая за «Нью-Йорк Ред Буллз». Теперь он выйдет на поле, защищая цвета «Шарлотт».

Лионель МессиСон Хын МинMLSИнтер МайамиФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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