Последний танец: сыграют ли Лионель Месси и Криштиану Роналду на ЧМ-2026?

Ожидается, что чемпионат мира 2026 года станет самым масштабным и уникальным турниром в истории футбола. Впервые в нем примут участие 48 команд, а США, Канада и Мексика выступят хозяевами, открыв новую страницу в почти вековой истории соревнования. Однако для легендарного поколения, доминировавшего в футбольном мире на протяжении почти двадцати лет, это может стать последней остановкой. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Несмотря на то, что Лионелю Месси скоро исполнится 39 лет, он намерен принять участие в своем рекордном шестом чемпионате мира. Месси, выигравший турнир в составе сборной Аргентины в Катаре в 2022 году, сейчас выступает за «Интер Майами» в MLS. Хотя изнуряющая жара Северной Америки и расширенный формат могут создать трудности для его физической формы, легендарный нападающий готов снова удивить мир.

Криштиану Роналду в свои 41 год ставит цель добиться исторической победы со сборной Португалии. В отличие от Месси, пятикратный обладатель «Золотого мяча» еще не выигрывал чемпионат мира и не забивал на стадии плей-офф. Если Португалия одержит победу, Роналду станет самым возрастным футболистом, поднявшим этот престижный трофей над головой.

Для этих легенд, а также для ряда других звезд-ветеранов турнир 2026 года станет последним шансом на международной арене. Очевидно, что даже самые талантливые молодые игроки не смогут сразу заполнить пустоту, образовавшуюся после их ухода. Для болельщиков это уникальный шанс увидеть последнее выступление легенд на большой сцене.