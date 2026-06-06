Звезда сборной Германии и «Баварии» получил серьезную травму перед ЧМ

·41·Спорт
Звезда сборной Германии и «Баварии» получил серьезную травму перед ЧМ

Подготовка сборной Германии к чемпионату мира получила серьезный удар. 18-летний талантливый нападающий мюнхенской «Баварии» Леннарт Карл пропустит турнир из-за травмы, полученной на тренировке. Молодая звезда получила тяжелое повреждение бедра на заключительном этапе сборов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Главный тренер национальной команды Юлиан Нагельсманн был вынужден срочно внести изменения в состав после этой потери. На место Леннарта Карла был вызван 20-летний универсальный футболист «РБ Лейпциг» Ассан Уэдраого. Ранее Карл продемонстрировал отличную форму, отдав голевую передачу в товарищеском матче против Финляндии (4:0).

Юлиан Нагельсманн подчеркнул, что травма молодого футболиста стала неожиданным ударом для всей команды. «Мне очень жаль Ленни. Это большой шок для него и для всех нас. Утешает лишь то, что он еще молод и впереди его ждут многие турниры. Ассан Уэдраого так же талантлив, как и Ленни, и мы ждем от него смелой игры», — сказал тренер.

Леннарт Карл поделился своими эмоциями по поводу случившегося в социальных сетях. «Пропустить такой крупный турнир — это невыразимо больно. Я сделал все возможное, чтобы поехать на ЧМ. К сожалению, травмы случаются в самый неподходящий момент. Желаю удачи своей команде и буду поддерживать их каждую минуту», — написал футболист.

ГерманияБаварияЧемпионат МираЮлиан НагельсманнФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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