Президент ФИФА Джанни Инфантино пожелал удачи сборной Узбекистана

Историческое событие, которого долгие годы с нетерпением ждали национальная сборная Узбекистана и миллионы местных футбольных болельщиков, наконец свершается. Главная команда страны впервые в своей истории завоевала путевку на самый престижный турнир мира по футболу — Чемпионат мира, обрадовав всех. Этот огромный успех и предстоящий исторический дебют получают широкое признание не только в нашей стране, но и среди международной футбольной общественности.

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино также уделил особое внимание этому историческому успеху национальной сборной Узбекистана и поддержал наших представителей.

«Покажите свои возможности всему миру!»

Президент ФИФА направил искренние и вдохновляющие пожелания семье узбекского футбола через свою официальную страницу в социальных сетях. Инфантино отметил, что выход Узбекистана на мировую футбольную арену станет одним из самых ярких событий Мундиаля:

«От всей души желаю удачи сборной Узбекистана на Чемпионате мира ФИФА, который пройдет на зеленых полях Северной Америки. Выражаю свои самые лучшие пожелания национальной команде перед историческим дебютом на крупнейшем футбольном празднике мира. Желаю, чтобы они порадовали миллионы болельщиков на родине, открыли совершенно новую страницу в истории узбекского футбола и смогли продемонстрировать всему миру свой огромный потенциал».

ЧМ-2026: соперники, ожидающие наших представителей

Следует отметить, что на этом глобальном турнире, хозяевами которого станут страны Северной Америки (США, Канада и Мексика), наших соотечественников ждут весьма серьезные и интересные матчи. В приведенной ниже сводной таблице вы можете ознакомиться с составом группы, в которую попали наши представители, и будущими соперниками:

Групповой этап Команды-соперники Особенности соперников Соперник №1 Колумбия Команда с техничным и быстрым футболом из Южной Америки. Соперник №2 Португалия Одна из сильнейших, грандов и опытных сборных Европы. Соперник №3 ДР Конго Физически мощная команда, способная преподнести неожиданные сюрпризы.

Комментарий Замин: Проявление такого высокого уважения со стороны первого лица ФИФА к национальной сборной Узбекистана является подлинным международным признанием реформ, проводимых в стране для развития футбола. На этом грандиозном турнире за океаном наши парни смогут продемонстрировать не только красивую игру, но и волю и стойкость узбекского народа. Желаем нашим футболистам энтузиазма и исторических побед в матчах против таких серьезных соперников, как Колумбия, Португалия и ДР Конго. Вперед, Узбекистан!

Следите за самыми последними деталями Чемпионата мира, процессом подготовки сборной Узбекистана и дневником турнира вместе с нами на страницах Замин!