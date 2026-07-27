Путь для «Реала» открыт: почему ПСЖ отменил трансфер Яна Диоманде?

Одно из самых громких событий на европейском трансферном рынке подошло к концу. Клуб «Пари Сен-Жермен» официально объявил о полном прекращении переговоров по покупке талантливого атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Яна Диоманде.

Это решение открыло путь мадридскому «Реалу». По сообщениям СМИ, ожидается, что в ближайшие дни футболист присоединится к «королевскому клубу» и пройдет медицинское обследование в Мадриде.

Zamin.уз представляет резкое заявление руководства ПСЖ и основные причины срыва трансфера.

Официальное заявление ПСЖ: «Мы не будем участвовать в безумии на рынке»

Чемпион Франции открыто объяснил причины отказа от трансфера. Руководство клуба расценило требования агента футболиста и «Лейпцига» как «необоснованные».

Цитата из заявления ПСЖ, приведенного изданием Marca: «Клуб «Пари Сен-Жермен» официально отказался от планов по Яну Диоманде и прекратил все переговоры. Как предложенная сумма трансфера, так и требования по зарплате были на необоснованно высоком уровне и могли негативно повлиять на стабильность рынка. ПСЖ не отступит от своих принципов строгой финансовой дисциплины и сбалансированного состава. Как клуб, который в последние годы завоевал наибольшее количество трофеев и является двукратным победителем Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» не поддастся на игры, провоцирующие инфляцию, или маневры отдельных посредников. Клуб продолжит свою стратегию на трансферном рынке спокойно и уверенно.»

Показатели Яна Диоманде в прошлом сезоне

20-летняя звезда «Лейпцига» в прошлом сезоне своей игрой привлек внимание грандов Европы, резко увеличив свою трансферную стоимость.

Показатель Значение / Результат Всего матчей (во всех турнирах) 36 Забитые голы 13 Голевые передачи 10 По системе «гол + пас» 23 очка Оценка Трансфермаркт ~ 90 миллионов евро

Как «Реал Мадрид» воспользовался ситуацией?

Выход ПСЖ из переговоров оказался на руку мадридскому «Реалу». Мадридцы быстро достигли соглашения с представителями футболиста и «Лейпцигом».

По имеющимся данным, Диоманде прилетит в Мадрид в ближайшие часы и после прохождения медосмотра подпишет долгосрочный контракт с «Реалом». ПСЖ же предпочел направить эти средства на усиление других важных позиций в составе.

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Очередная трансферная дуэль между Парижем и Мадридом завершилась неожиданным поворотом.

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Как вы считаете, правильно ли поступил ПСЖ, отказавшись от этого трансфера стоимостью 90+ миллионов евро, или «Реал» перехватил очередную суперзвезду? Оставляйте свое мнение в комментариях!