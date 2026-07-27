Неймар опроверг сообщения о конфликте в раздевалке Сантоса

Звезда бразильского футбола Неймар резко отреагировал на скандальные сообщения, распространившиеся после драматичного матча его родного клуба «Сантос» против команды «Шапекоэнсе». Опытный нападающий, забивший два гола и спасший свою команду от поражения, назвал абсолютной ложью утверждения о том, что он оскорблял молодых партнеров по команде в перерыве матча. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным Иксбт.ком, в матче, где «Сантос» сыграл вничью с «Шапекоэнсе» на своем поле со счетом 2:2, Неймар продемонстрировал свои лидерские качества на поле и сумел забить два мяча. Однако после игры в прессе и социальных сетях появились сообщения о напряженности во внутренней атмосфере команды. В них утверждалось, что нападающий жестко оскорбил молодых игроков Габриэля Бонтемпо и Жоао Ананиаса в раздевалке.

Реакция Неймара в социальной сети

Чтобы положить конец этим беспочвенным слухам, бразильский футболист сразу же обратился к болельщикам через свою страницу в Instagram. Он назвал распространившуюся информацию «абсолютной ложью» и открыто заявил, что не намерен терпеть подобную намеренно распространяемую клевету.

«Я видел сообщения о том, что я кричал на молодых игроков или обижал их — это абсолютная ложь. Прошу тех, кто распространяет этот нарратив, прекратить. Не лгите», — подчеркнул бывший нападающий «Барселоны» и ПСЖ в своем обращении.

Ответственность опытных футболистов

Неймар также пояснил, что рабочая атмосфера в раздевалке является естественной для футбольного уровня, однако никакого личного давления не было. Он подчеркнул, что другие лидеры команды также высказывали свое мнение ради общего результата.

«Спросите любого, кто был в раздевалке. Мы требовали со всей команды. Лукас Вериссимо, Виллиан Арао, Габи Барбоса и я — мы все высказались. Мы конкурентоспособны и хотим побеждать. Но никто не нападал на молодых игроков. Я этого не потерплю», — добавил 34-летний футболист.

В статье отмечается, что в профессиональных командах требовательность друг к другу и критические обсуждения ради победы являются обычным делом. Неймар твердо заявил, что больше не будет молчать в ответ на такие злонамеренные сообщения в интернете и не станет мириться с несправедливостью.