Моуринью указал Камавинге на дверь? «Реал» ждет решения...

Будущее Эдуардо Камавинги в Мадриде неожиданно оказалось под вопросом. Испанская пресса сообщает, что Жозе Моуринью дал понять французскому полузащитнику, что в новом сезоне ему будет очень сложно завоевать место в основном составе.

«Реал» может рассмотреть вариант с продажей футбоста, если поступит достойное предложение. Однако планы Камавинги другие: он хочет не покидать Мадрид, а завоевать доверие нового тренера.

Что Моуринью сказал Камавинге?

По информации инсайдера Серхио Валентина, Моуринью провел с Камавингой личную беседу о его будущем в команде.

В сообщении утверждается, что португальский специалист открыто заявил французу о том, что пробиться в основу будет непросто. Также отмечается, что Камавинга не входит в число ключевых игроков в первоначальных планах Моуринью.

Однако содержание этой беседы официально не подтверждено ни «Реалом», ни Моуринью, ни самим Камавингой. По этой причине данную информацию следует воспринимать не как окончательное решение клуба, а как инсайдерское сообщение, надежность которого еще полностью не подтверждена.

«Реал» готов выслушать предложения

Мадридский клуб не намерен продавать Камавингу любой ценой. Тем не менее, ряд источников пишет, что «Реал» готов вести переговоры при поступлении достойного предложения.

По данным английской прессы, клуб может рассмотреть предложения по футболисту в районе 50–60 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» также упоминается в числе клубов, следящих за ситуацией полузащитника.

Здесь есть важное различие: готовность выслушать предложения не означает обязательную продажу футболиста. «Реалу» помимо финансового предложения покупателя потребуется и согласие самого Камавинги.

Камавинга не хочет уходить

Позиция 23-летнего футболиста пока твердая — он планирует остаться в «Реале» и бороться за место в основном составе.

Камавинга старается проявить себя на предсезонной подготовке и не считает приоритетным вариант перехода в другой клуб. Сообщается, что хотя «Реал» и может рассмотреть хорошее предложение, сам игрок даже не думает об уходе из Мадрида.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Поэтому «Реал» не обязан продавать игрока в спешке, а Камавинга имеет сильную позицию на переговорах о своем будущем.

Задача Камавинги теперь проста: отвечать на трансферные слухи не словами, а своей игрой на поле.

Почему Моуринью может не доверять ему до конца?

В таланте Камавинги нет сомнений. Он обладает способностью отбирать мяч, выходить из-под прессинга, закрывать большие зоны и действовать на нескольких позициях.

Тем не менее, вопросы касательно стабильности в его игре остаются. Если в одних матчах он дает команде огромную энергию, то в других сталкивается с проблемами из-за выбора позиции, потерь мяча и поспешных решений.

Моуринью же обычно требует от центральных полузащитников:

тактической дисциплины;

четкой позиции в обороне;

минимизации потерь мяча;

стабильности в единоборствах;

строгого выполнения тренерских установок.

С этой точки зрения естественная подвижность Камавинги может быть как преимуществом, так и риском. Он охватывает большую территорию, но порой оставляет свою позицию свободной.

Конкуренция стала еще жестче

Конкуренция за места в линии полузащиты «Реала» и раньше была высокой. Федерико Вальверде и Джуд Беллингем считаются ключевыми игроками команды.

Кроме того, мадридцы пополнили состав Бернарду Силвой. Это дало Моуринью еще один опытный вариант с технической и тактической точек зрения.

Главная проблема для Камавинги — не только количество конкурентов. Ему также нужно доказать тренеру, на какой позиции он приносит наибольшую пользу:

опорный полузащитник;

центральный полузащитник;

игрок, действующий на левом фланге;

левый защитник при необходимости.

Универсальность раньше была главным преимуществом Камавинги. Но отсутствие постоянной позиции вполне может препятствовать прогрессу футболиста.

Верна ли статистика в первоисточнике?

Камавинга действительно принял участие в 29 матчах Ла Лиги сезона-2025/26. В 16 из них он выходил в стартовом составе, а 13 раз появлялся на поле со скамейки запасных.

Французский полузащитник в чемпионате:

Показатель Результат Матчи 29 В основе 16 Голы 1 Голевые передачи 0 Игровое время 1526 минут Отборы мяча 119

А во всех турнирах Камавинга провел 43 матча, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

В некоторых статистических базах указано, что он получил две желтые карточки в Ла Лиге.

Роль Камавинги в «Реале» непростая

Камавинга присоединился к мадридскому клубу в 2021 году и за короткое время выиграл целый ряд крупных трофеев.

К апрелю 2026 года он провел 218 матчей в составе «Реала» и завоевал 11 трофеев. За это время футболист дважды выиграл Лигу чемпионов и дважды стал чемпионом Испании в составе команды.

Поэтому его потенциальная продажа не будет уходом рядового запасного игрока. Речь идет о футболисте, которому всего 23 года, который накопил огромный опыт и способен играть на нескольких позициях.

Однако прошлые трофеи в «Реале» не гарантируют место в основе в будущем. Особенно когда приходит новый тренер, и всем игрокам приходится доказывать свое место заново.

Логична ли продажа для клуба?

Продажа Камавинги может принести «Реалу» крупные средства на новые трансферы. Игрок молод, его контракт рассчитан на долгосрочную перспективу, а на европейском рынке к нему есть интерес.

Однако у продажи есть и оборотная сторона риска. Камавинга, возможно, еще не вышел на свой пиковый уровень. Если в другом клубе у него будут стабильная позиция и доверие, он сохраняет потенциал вырасти в одного из сильнейших полузащитников мира.

Поэтому перед «Реалом» стоит вопрос не только «сколько денег предложат?».

Главный вопрос — готов ли Моуринью раскрыть потенциал Камавинги или клуб продаст его до наступления лучших лет игрока?

Начался решающий период

На данный момент официальной договоренности по трансферу Камавинги нет. Футболист тренируется с командой, его контракт действует до 2029 года, и его главное желание — остаться в «Реале».

Но сообщения о низком первоначальном доверии со стороны Моуринью усложнили ситуацию. Теперь предсезонные матчи, тактический выбор тренера и возможные трансферные предложения могут определить судьбу Камавинги.

Французский футболист когда-то называл пребывание в «Реале» мечтой. Теперь ему предстоит убедить нового тренера, чтобы эту мечту сохранить.