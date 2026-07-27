Он не понадобился Моуринью: Рауль Асенсио отправляется во Францию

Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио очень близок к продолжению своей карьеры во французской Лиге 1. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 23-летний футболист не входит в планы нового главного тренера команды Жозе Моуринью, и в настоящее время клуб «Марселььь» прилагает все усилия для подписания игрока.

Zamin.уз представляет детали условий этого трансфера, фактора Жозе Моуринью и сорвавшихся переговоров с «Бенфикой».

1. Не в планах Моуринью: клуб требует ухода Асенсио

Сначала 23-летний испанский защитник не хотел покидать «Сантьяго Бернабеу» и собирался бороться за место в основном составе. Однако после того, как новый тренерский штаб во главе с Жозе Моуринью и руководство клуба потребовали его ухода, футболист вынужден изменить свое решение.

Закулисье трансфера: Мадридский клуб не намерен держать Асенсио в запасе в следующем сезоне. Клуб рассчитывает за счет ухода игрока как получить финансовые поступления, так и оптимизировать состав.

Условия соглашения между «Марселььем» и «Реалом»

«Марселььь» выступил с выгодным и удобным предложением о трансфере испанского защитника.

Пункт соглашения Детали Формат Аренда на 1 год + обязательный выкуп Сумма трансфера 15 миллионов евро Доля в будущем 25% от последующей продажи в пользу «Реала» Вариант с «Бенфикой» Сорвался (из-за пункта о возможном обратном выкупе)

2. Почему «Бенфика» отказалась?

Ранее серьезный интерес к услугам Асенсио проявляла и португальская «Бенфика». Однако переговоры с лиссабонцами сорвались. Причиной тому стало жесткое требование руководства «Реала» о включении в договор пункта о возможном обратном выкупе (буй-бак клаусе). «Бенфика» не согласилась на это условие и вышла из борьбы.

А «Марселььь» готов принять предложенные «Реалом» финансовые условия и 25-процентную долю от последующей продажи.

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«Чистка» в Мадриде и первые жесткие решения эпохи Жозе Моуринью продолжаются.

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