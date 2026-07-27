Он не понадобился Моуринью: Рауль Асенсио отправляется во Францию
Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио очень близок к продолжению своей карьеры во французской Лиге 1. Как сообщает издание Mundo Deportivo, 23-летний футболист не входит в планы нового главного тренера команды Жозе Моуринью, и в настоящее время клуб «Марселььь» прилагает все усилия для подписания игрока.
Zamin.уз представляет детали условий этого трансфера, фактора Жозе Моуринью и сорвавшихся переговоров с «Бенфикой».
1. Не в планах Моуринью: клуб требует ухода Асенсио
Сначала 23-летний испанский защитник не хотел покидать «Сантьяго Бернабеу» и собирался бороться за место в основном составе. Однако после того, как новый тренерский штаб во главе с Жозе Моуринью и руководство клуба потребовали его ухода, футболист вынужден изменить свое решение.
Закулисье трансфера:
Мадридский клуб не намерен держать Асенсио в запасе в следующем сезоне. Клуб рассчитывает за счет ухода игрока как получить финансовые поступления, так и оптимизировать состав.
Условия соглашения между «Марселььем» и «Реалом»
«Марселььь» выступил с выгодным и удобным предложением о трансфере испанского защитника.
Пункт соглашения
Детали
Формат
Аренда на 1 год + обязательный выкуп
Сумма трансфера
15 миллионов евро
Доля в будущем
25% от последующей продажи в пользу «Реала»
Вариант с «Бенфикой»
Сорвался (из-за пункта о возможном обратном выкупе)
2. Почему «Бенфика» отказалась?
Ранее серьезный интерес к услугам Асенсио проявляла и португальская «Бенфика». Однако переговоры с лиссабонцами сорвались. Причиной тому стало жесткое требование руководства «Реала» о включении в договор пункта о возможном обратном выкупе (буй-бак клаусе). «Бенфика» не согласилась на это условие и вышла из борьбы.
А «Марселььь» готов принять предложенные «Реалом» финансовые условия и 25-процентную долю от последующей продажи.
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