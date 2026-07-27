Еще один Суарес в «Барселоне»? Назван кандидат с 38 голами

На фоне новостей о том, что «Барселона» ищет нового центрального нападающего, был назван неожиданный кандидат. Бывший игрок каталонского клуба Жофре Матеу считает колумбийца Луиса Суареса, проведшего результативный сезон в «Спортинге», подходящим вариантом.

Здесь речь идет вовсе не о знаменитом уругвайском Суаресе, который писал историю в составе «Барселоны». Предлагаемый футболист — 28-летний колумбийский центральный нападающий, выделяющийся своим бомбардирским мастерством в чемпионате Португалии.

Почему Матеу предложил именно Суареса?

Жофре Матеу является воспитанником академии «Барселоны» и бывшим вингером, который также выступал за основную команду. Сейчас он регулярно комментирует события вокруг каталонского клуба в качестве футбольного аналитика.

Судя по приведенной в тексте цитате, Матеу видит в Суаресе относительно недорогой вариант, способный дать быстрый результат в атаке.

«Он может оказать огромное влияние на линию атаки вместе с Ольмо, Педри и Ламином Ямалем. Луис способен забивать более 35 голов за сезон», — заявил Матеу.

По мнению бывшего футболиста, «Барселоне» нужен классический центральный нападающий, который ждет мяч в штрафной площади, находит свободные зоны между защитниками и преобразует созданные моменты в голы.

Показатели в 53 матчах привлекают внимание

Луис Суарес очень быстро адаптировался к португальскому футболу в своем дебютном сезоне за «Спортинг».

В открытых базах данных его результаты в клубном сезоне 2025/26 указаны следующим образом:

Показатель Результат Матчи 53 Голы 38 Голевые передачи 8 Прямое участие в голах 46

Таким образом, в большинстве статистических источников фиксируется показатель в восемь ассистов, а не девять голевых передач, как утверждалось в первоначальном материале.

Сам Суарес забил 28 голов в чемпионате Португалии и стал лучшим бомбардиром сезона. «Спортинг» также официально подтвердил этот результат после его гола в заключительном туре.

Это не тот самый прежний Суарес из «Барселоны»

Из-за совпадения имени и фамилии многие могут перепутать его с уругвайским Луисом Суаресом.

Однако нападающий «Спортинга»:

родился в колумбийском городе Санта-Марта;

ему 28 лет;

основная позиция — центральный нападающий;

ранее выступал за «Гранаду», «Марселььь» и «Альмерию»;

присоединился к «Спортингу» летом 2025 года.

В своем последнем сезоне за «Альмерию» он также отличился 31 голом и восемью результативными передачами. Именно после этого «Спортинг» привез его в Португалию.

Следовательно, результативность Суареса в Португалии — это не случайное явление на один месяц. Он демонстрирует высокие бомбардирские показатели два сезона подряд.

Действительно ли он обойдется «дешево»?

Матеу назвал Суарес относительно недорогим вариантом. Портал Трансфермаркт оценивает рыночную стоимость футболиста примерно в 30 миллионов евро.

Однако рыночная стоимость — это не точная цена продажи игрока.

Контракт Суареса со «Спортингом» действует до лета 2030 года. В его соглашении также прописан пункт о сумме отступных в размере 80 миллионов евро.

Это не значит, что «Спортинг» обязательно потребует ровно 80 миллионов евро. Но нет и никаких гарантий, что португальский клуб легко отпустит нападающего за указанные на Трансфермаркт 30 миллионов евро.

Особенно учитывая, что после 38 забитых голов за сезон его реальная цена на переговорах может оказаться значительно выше.

Как Суарес впишется в игру «Барселоны»?

Главное достоинство колумбийского футболиста — его действия внутри штрафной площади.

Он не просто форвард, играющий только с мячом. Суарес открывается за спины защитникам, держит в напряжении центральных защитников и не нуждается в долгом принятии решений перед воротоми.

Вместе с такими креативными игроками, как Педри, Дани Ольмо и Ламин Ямаль, он может получить еще больше голевых моментов. На этом и строится идея Матеу: «Барселона» способна доставить мяч, а Суарес — завершить атаку.

Его приход может дать следующие возможности:

реализация передач Ламина Ямаля;

создание точных адресатов для Педри и Ольмо в штрафной площади;

стягивание центральных защитников соперника назад;

создание угроз при верховых передачах;

участие в давлении и контрпрессинге.

Тем не менее, 38 голов в чемпионате Португалии не гарантируют повторения того же результата в Ла Лиге. От нападающего в «Барселоне» помимо голов требуются комбинационная игра, удержание мяча и быстрое принятие решений в ограниченном пространстве.

Действительно ли «Барселона» интересуется им?

На данный момент нет подтверждений о начале официальных переговоров между «Барселоной» и «Спортингом» по Луису Суаресу.

Имеющаяся информация является личной рекомендацией Матеу. Это вовсе не означает, что футболист внесен в трансферный лист клуба или что ему было отправлено официальное предложение.

Испанская пресса сообщала, что после ухода Роберта Левандовски «Барселона» ищет нового центрального нападающего, и в качестве основных кандидатов рассматриваются другие игроки.

Поэтому пока Суарес является скорее альтернативным вариантом для обсуждения, чем реальной трансферной целью.

Какие риски есть в его трансфере?

Хотя статистика Суареса впечатляет, в потенциальном трансфере остается несколько вопросов:

ему 28 лет, и в будущем получить большую прибыль от его перепродажи может быть сложно;

нет гарантий, что он повторит свои португальские результаты в Испании;

финансовые требования «Спортинга» могут оказаться значительно выше 30 миллионов евро;

футболисту придется адаптироваться к сложной позиционной игре «Барселоны»;

финансовые ограничения клуба затрудняют любые крупные трансферы.

В то же время, покупка готового бомбардира всегда сопряжена с меньшим риском, чем инвестиции в молодого и еще до конца не проявившего себя нападающего.

Почему идея «нового Суареса» кажется интересной?

Для болельщиков «Барселоны» фамилия Суарес имеет особое значение. Уругваец Луис Суарес был одним из сильнейших центральных нападающих в истории клуба.

Прямое сравнение с ним колумбийского футболиста было бы несправедливым. У них разные стили, опыт и путь в футболе.

Но у нового Суареса есть одно важное качество — он умеет забивать голы.

На данный момент предложение Жофре Матеу остается интересной идеей на трансферном рынке. Если «Барселона» действительно ищет результативного и относительно доступного центрального нападающего, имя колумбийца из «Спортинга» вполне может дойти до стола лиц, принимающих решения в клубе.

Главный же вопрос заключается в другом: согласится ли «Спортинг» продать своего автора 38 голов по «относительно доступной» цене?